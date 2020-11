Guardians of the Galaxy: Chris Pratt reprendra son rôle de Star-Lord pour Thor: Love and Thunder

Chris Pratt va retrouver le costume de Star-Lord pour le très attendu Thor: Love and Thunder.

L'acteur de 41 ans a joué Peter Quill et son alter-ego pour la première fois dans Guardians of the Galaxy en 2014, aux côtés de Zoe Saldana et de Dave Bautista.

Selon Variety, il s'est engagé à jouer dans le quatrième opus à venir de la franchise Thor, qui voit également Chris Hemsworth reprendre son rôle de dieu nordique. La dernière apparition de Chris Pratt dans la peau de Star-Lord remonte à l'année dernière avec Avengers: Endgame, son personnage faisant équipe avec Thor à contrecœur pour partir à l'aventure dans la galaxie à la fin du film.

Les détails de l'intrigue ont cependant été gardés secrets pour Thor: Love and Thunder, réalisé par Taika Waititi.

L'acteur de Jurassic World reviendra également en tant que Peter Quill pour Guardians of the Galaxy Vol. 3, aux côtés de Zoe Saldana et Dave Bautista, avec James Gunn à la tête du projet.

En mars, Vin Diesel, qui prête sa voix à Groot dans Guardians of the Galaxy, avait affirmé par ailleurs que James Gunn lui avait promis que l'équipe des Gardiens apparaîtrait dans le prochain Thor.

«Ce sera très intéressant, personne ne le sait, peut-être que je n'aurais dû rien dire», avait-il révélé. Chris Hemsworth retrouvera Natalie Portman et Tessa Thompson dans la superproduction, Christian Bale jouant un personnage encore inconnu.

Le tournage de Thor: Love and Thunder devrait commencer en Australie en janvier et Taika Waititi a coécrit le scénario avec Jennifer Kaytin Robinson. Le film devrait sortir en février 2022.

