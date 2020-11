Borat 2: une association kazakh demande la disqualification du film aux Oscars

Une association kazakh demande que la suite de Borat, réalisée par Sacha Baron Cohen, soit disqualifiée de plusieurs remises de prix prestigieuses.

Le comédien britannique y reprend son rôle de reporter kazakh fictif, Borat, près de quinze ans après le premier film, et cela ne fait pas rire les officiels kazakhs.

En effet, les représentants de la Kazakh American Association ont condamné le film, demandant qu'il soit disqualifié des Oscars, des BAFTA et des Directors Guild of America Awards, une demande soutenue par la Hollywood Film Academy ainsi que le Council on American-Islamic Relations.

Selon eux, Sacha Baron Cohen «exploite le Kazakhstan en volant notre identité ethnique, nous blanchissant en nous montrant comme Européens de l'Est et poussant au harcèlement contre les Kazakhs dans le monde entier».

Ils accusent la franchise d'encourager au «harcèlement physique et sexuel » envers les Kazakhs et regrettent que le comédien n'ait pas créé une nation fictive. Selon eux, la suite du film culte moque la culture kazakh et dépeint les habitants du pays comme des «misogynes, incestueux, antisémites et barbares».

Selon les journalistes de Variety, le deuxième volet de Borat est néanmoins en bonne place pour remporter des trophées aux prochaines cérémonies de remise de prix.

