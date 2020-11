John Boyega prêt à jouer dans James Bond si le réalisateur Steve McQueen est «aux commandes»

John Boyega aimerait jouer dans un prochain James Bond si Steve McQueen se trouvait derrière la caméra.

Dans une nouvelle entrevue, Letitia Wright a suggéré que l'acteur de Star Wars, qui apparaît à ses côtés dans l'un des épisodes de la série Small Axe, réalisée par Steve McQueen, serait parfait dans la peau de 007, une idée qui ne lui a pas déplu.

«Oh! Écoute, avec Steve McQueen comme réalisateur, faisons-le! Nous pourrions leur montrer quelque chose de différent. Nous apporterions toujours cette sophistication. Vous savez, James Bond doit rester James Bond. Mais nous pourrions faire quelque chose de différent avec ça», a déclaré l'acteur à MTV News.

Daniel Craig fera sa dernière apparition dans le costume de 007 avec No Time to Die, qui sortira au printemps prochain. C’est aussi à ce moment que les producteurs de la franchise ont annoncé qu'ils nommeraient son successeur.

Selon les preneurs de paris, c'est Tom Hardy qui serait actuellement le favori pour jouer le prochain espion de Sa Majesté.

