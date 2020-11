Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 0$ pour un temps limité

Dans le cadre de l'événement «Novembre Fou-droyant», Vidéotron continue son élan de générosité avec une offre très intéressante sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Du 18 au 23 novembre 2020, Vidéotron offre le Samsung Galaxy S20 FE 5G, l’un des nouveaux téléphones phares chez Samsung, pour seulement 0$ avec un forfait de 2 ans. Le forfait en question reviendra à 80$ par mois et comprendra, entre autres, 16 Go de données mobiles. De plus, vous recevrez 150$ en crédit de bienvenue, ainsi que 100$ à dépenser sur des accessoires chez Vidéotron.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est un des nouveaux appareils chez Vidéotron qui sera compatible avec le nouveau réseau 5G, qui sera déployé dès décembre 2020.

En plus d’avoir tous les avantages que le réseau 5G peut offrir, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est l’un des téléphones les plus puissants et polyvalents sur le marché.

Courtoisie Samsung

Courtoisie Samsung

Le téléphone est offert en 5 couleurs: bleu marine, blanc, lavande, menthe et rouge.

L’offre sur le Samsung Galaxy S20 FE 5G se termine le 23 novembre 2020. Il ne suffit que de se rendre sur le site de Vidéotron pour en profiter.

PREMIÈRES IMPRESSIONS DUALSENSE