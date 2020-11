Magasinage geek: 13 boutiques québécoises où faire vos achats des Fêtes

À l’occasion du temps des Fêtes, Pèse sur start a assemblé une liste de boutiques d'ici où acheter des cadeaux à offrir aux geeks de votre famille.

Les commerçants locaux ne l’ont pas eu facile cette année, mais ils ont su braver la tempête. À quelques semaines de la période des Fêtes, ils sont prêts à accueillir la clientèle en magasin et en ligne pour vous aider à gâter vos proches. C'est le moment de les encourager!

Jeux vidéo

Retro Mtl

Fondé, entre autres, par Dominic Bourret, alias Papa Cassette, Retro Mtl est un phare pour le gamer urbain. La boutique offre un inventaire exclusif en magasin que vous ne retrouverez pas en ligne. C’est l’endroit pour aller chercher des consoles et accessoires pour consoles neuves et vieilles. Retro Mtl est d’ailleurs l’un des seuls distributeurs des jeux à triages limités Limited Run Games pour la Switch et la PS4.

retromtl.com

3893, rue Hochelaga, Montréal, QC H1W 1J8 | (514) 759-7179

Le Coin Game Over

Cette boutique, peut-être un peu méconnue, est pourtant une adresse à connaître, surtout pour les joueurs de jeux rétro. Vous trouverez quelques bijoux très vintage, mais aussi des jeux récents et quelques objets de collection prisés par les gamers.

facebook.com/coingameover

3067, montée Saint-Hubert, Saint-Hubert, QC J3Y 4J2 | (450) 676-8420

La Planque Jeux Vidéo

La Planque, c’est la référence à Québec pour les jeux vidéo rétro, mais aussi les accessoires, vêtements, collations et autres articles geek. Vous y retrouverez aussi des jeux et consoles plus récents, dans le neuf et l’usager. Un petit paradis pour le gamer qui se respecte.

laplanquejeuxvideo.net

249, rue Saint-Vallier Est, Québec, QC G1K 3P4 | (418) 977-0800

Flip Jeux Vidéo

Ne vous laisser pas berner par son emplacement légèrement excentré, la boutique Flip Jeux Vidéo regorge de belles trouvailles à prix intéressant. Et ce, peu importe la console, récente ou d’une autre époque, que vous possédez à la maison.

flipjeuxvideo.com

2831, boulevard Masson, Québec, QC G1P 1J7 | (581) 981-5151

Jeux+

La boutique de Sherbrooke se spécialise en vente, achat, location et réparation de jeux vidéo, manettes, accessoires et consoles. Vous trouverez une énorme variété d’articles rétro et actuels dans ce petit magasin. De plus, la boutique offre un accès à son inventaire en ligne.

jeux-plus.com

4505, boulevard Bourque, local 115, Sherbrooke, QC J1N 3B9 | (819) 791-3991

Jeux Vidéo Hytech

L’entreprise saguenéenne spécialisée dans le domaine des jeux vidéo sur consoles de toutes générations comprend deux adresses: une à Chicoutimi et une autre à Jonquière. Les boutiques comportent une vaste sélection de produits, un service de commandes spéciales et de réservation, ainsi qu’un atelier de réparation unique dans la région.

jeuxvideohytech.com

79, rue Racine Est, Saguenay ( Chicoutimi), QC G7H 1P9 | (418) 690-5389

( Le Centre Jonquière | 3460, boulevard St-François, local 12, Saguenay (Jonquière), QC G7X 8L3 | (418) 512-4040

Jeux de société et produits dérivés geek

Randolph Boutique Villeray

Visitez la boutique dans l'arrondissement de Villeray, où vous trouverez des jeux et des jouets pour toute la famille. Forgés par l’animation dans les pubs ludiques, les employés sur place pourront vous conseiller au sujet des jeux les plus appréciés des joueurs.

randolph.ca

347, rue de Castelnau Est, Montréal QC, H2R 1P8 | (438) 385-4001

Carta Magica

Carta Magica est une excellente destination pour vos besoins de jeux de cartes. De plus, la boutique a un inventaire impressionnant de jeux de société et de figurines miniatures de type Warhammer.

cartamagica.com

6360, rue St-Hubert, Montreal, QC H2S 2M2 | 514-286-9099

Chez Geeks

La boutique située au centre-ville de Montréal est spécialisée en jeux de cartes, Warhammer et Donjons & Dragons, mais son inventaire comprend aussi une tonne de jeux de table et d’autres produits dérivés qui pourront faire plaisir à votre geek de maison.

chezgeeks.com

1663, rue St-Denis, Montreal, QC, H2X 3K4 | 514-903-3433

La Revanche

La plupart des gens de Québec connaissent La Revanche pour son resto-pub ludique du quartier Saint-Roch. Par contre, saviez-vous qu’il existe également désormais une boutique dans le secteur Lebourgneuf? Vous y trouverez une foule de jeux de société pour animer vos soirées froides d’hiver.

boutique.larevanche.ca

325, rue du Marais, local 100, Québec, QC G1M 3R3 | (418) 263-5389 poste 41

Boutique Imaginaire

On a beau retrouver maintenant des succursales de la boutique Imaginaire un peu partout au Québec, c’est dans la capitale nationale que le magasin a vu le jour dans les années 80. Des jeux de société aux mangas, en passant par les figurines et autres produits dérivés geek, ce n’est pas le choix qui y manque.

imaginaire.com

Laurier Québec | 2740, boulevard Laurier, Québec, QC G1V 4P7 | (418) 658-5639

Galeries Chagnon | 1200, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, QC G6V 6Y8 | (418) 658-5639 ext. 400

Carrefour de l'Estrie | 3050, boulevard Portland, Sherbrooke, QC J1L 1K1 | (819) 200-3733

Centre commercial les Rivières | 4225, boulevard des Forges, Trois-Rivières, QC G8Y 1W2 | (819) 415-5855

Promenades St-Bruno | 440, boulevard des Promenades, Saint-Bruno-de-Montarville, QC J3V 6A8 | (450) 286-5389

Produits dérivés otaku et japonais

O-Taku Manga Lounge

Avec son concept importé directement du Japon, inspiré du manga kissa (ou manga café), l'O-Taku Manga Lounge, unique en son genre en Amérique du Nord, met à votre disposition la plus grosse collection de mangas au Québec.

otakulounge.com

3623, rue Saint Denis, Montréal, QC H2X 3L6 | (514) 285-0999

Sarah & Tom

La petite boutique, qui a pignon sur rue sur Saint-Denis, est un bijou caché de Montréal. Spécialisé en articles et cadeaux japonais et coréens, cette petite boutique tout à fait adorable aura fort probablement ce que vous cherchez pour l’otaku de la maison.

facebook.com/sarahandtomgiftshop

4383, rue St-Denis, Montreal, QC H2J 2L2 | (514) 845-4615

