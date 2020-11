Project 007: le studio derrière Hitman prépare un jeu de James Bond [BANDE-ANNONCE]

Oui, vous avez le droit d’être excité: IO Interactive, le studio qui a donné naissance à Hitman, a annoncé ce jeudi qu’il travaillait sur un nouveau jeu qui racontera les origines de James Bond.

• À lire aussi: No Time to Die: le look de vilain de Rami Malek a dérouté Daniel Craig pendant le tournage

• À lire aussi: Les trois derniers Hitman seront bientôt jouables en VR [VIDÉO]

Intitulé pour le moment Project 007, le titre s’est dévoilé dans une brève bande-annonce et promet «une histoire de Bond entièrement originale», livrée «exclusivement sous forme de jeu vidéo», peut-on lire sur le site Web de l’entreprise danoise.

Dans le jeu, duquel on ne connaît pas encore la date de sortie sur «systèmes et plateformes modernes», le joueur sera transporté «dans les souliers de l’agent secret préféré du monde entier afin de mériter leur rang 00».

À ce jour, la célèbre franchise d’action a connu d’excellentes (GoldenEye 007, ça vous dit quelque chose?) et de très mauvaises adaptations vidéoludiques. Certes, avec IO Interactive aux commandes, 007 semble définitivement entre bonnes mains.

D’ici là, le studio offrira aux joueurs un nouveau volet des aventures d’un autre agent, 47, avec la parution en janvier 2021 de Hitman 3 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, PC et Stadia.

À REGARDER