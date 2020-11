Regardez la série docu-réalité Distorsion gratuitement sur le web

Excellente nouvelle pour les amateurs de true crime, la série télé Distorsion, inspirée du célèbre balado québécois du même nom, peut être regardée gratuitement sur le web en ce moment.

La série docu-réalité explore des histoires étranges de l'ère numérique, tout comme le podcast qui a fait ses débuts en 2017. Les animateurs Emile Gauthier et Sébastien Lévesque, deux grands passionnés du web et de la technologie, explorent plusieurs sujets fascinants dans la série, dont AlphaBay, le deep web et les creepypastas. En plein notre genre!

«Nous sommes ravis que notre série documentaire soit maintenant disponible à un plus large public via la plateforme de vidéos en ligne de TVA+! Depuis plus d'un an, nos auditeurs nous la réclamaient. Inutile de vous dire que l'engouement est très présent dans la communauté de Distorsion et plusieurs ont déjà tout visionné en rafale!» déclare Emile Gauthier.

«De plus, plusieurs des conseils que nous donnons dans la série, en lien avec l'utilisation des technologies, pourront rejoindre encore plus de gens qui, on l'espère, seront plus à l'affût des pièges du numérique. En plus de cela, tout le contenu exclusif que nous avons réalisé, spécialement pour le web, est lui aussi accessible. Ça fait beaucoup de contenu pour atténuer l'attente avant notre prochaine saison de podcast, qui devrait arriver en 2021», explique Sébastien Lévesque.

Vous pouvez «binger» la série Distorsion sur TVA+ jusqu'au 31 août 2022, alors gâtez-vous!