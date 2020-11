Scream 5: le tournage est terminé et le titre officiel est choisi

Le tournage du nouveau Scream étant terminé, le scénariste Kevin Williamson qui a créé la franchise avec le regretté Wes Craven, a tenu à annoncer que le film avait enfin un titre sans pour autant le dévoiler.

«J’ai hâte de dévoiler le titre officiel du prochain film, a-t-il annoncé en légende d’une série de clichés du tournage du dernier opus de la franchise publiés sur Instagram. Il y a presque 25 ans, quand j’ai écrit Scream et que Wes Craven lui a donné vie, je ne pouvais pas imaginer l’impact durable que ça aurait sur vous, les fans. J’ai hâte que vous puissiez retourner à Woodsboro et que vous soyez vraiment effrayés une nouvelle fois.»

Après quoi Kevin Williamson a félicité le travail des deux réalisateurs Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Selon lui, Wes Craven, qui est décédé en 2015, aurait été content de ce film qui réunit la distribution originale composée de Courteney Cox, Neve Campbelll et David Arquette.

«Je crois que Wes aurait été très fier du film que Matt et Tyler sont en train de faire. Je suis ravi d’avoir retrouvé Neve, Courteney, David et Marley (Shelton), et aussi de travailler auprès d’une nouvelle équipe de réalisation et d’une incroyable distribution de nouveaux venus qui, ensemble, ont continué l’héritage de Wes avec le retour de cette franchise qui occupe une si grande place dans mon cœur», a conclu le scénariste.

Melissa Barrera, Jack Quaid et Dylan Minnette font également partie de la distribution de Scream 5, dont la sortie est fixée à janvier 2022.

