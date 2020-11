Yellow Brick Games: un nouveau studio ouvre à Québec, fondé par des anciens d’Ubisoft, d'EA et de BioWare

En plus d’une bonne bordée de neige, la ville de Québec s’est réveillée, ce lundi matin, avec un nouveau studio de jeux indépendant, Yellow Brick Games, fondé par des anciens d’Ubisoft, d'Electronic Arts et de BioWare.

À la tête de l’équipe d’une quinzaine d’employés, on retrouve notamment Mike Laidlaw, l’ex-directeur créatif de la franchise Dragon Age, de même que Jeff Skalski (producteur exécutif et directeur des opérations), Thomas Giroux (président) et Frédéric St-Laurent B. (directeur de jeu).

Et si Yellow Brick Games vient tout juste d’annoncer publiquement son existence, le studio québécois planche déjà sur la création d’un«premier titre original de grande envergure destiné à la prochaine génération de plateformes de jeu».

Ce faisant, l’équipe de l’entreprise est appelée à grandir au cours des prochains mois, mais on promet que l’approche «artisanale» de production continuera malgré tout à primer.

«Nous avons appris énormément pendant ces dernières années à travailler sur des jeux de calibre mondial, au sein de grandes équipes. Nous voulons prendre une direction différente. Nous allons concentrer nos efforts sur une équipe à échelle humaine et hautement talentueuse, entièrement vouée à la création d’univers et d’expériences originales», a commenté Jeff Skalski, par le biais d’un communiqué de presse.

«Pour les vétérans de grands studios comme moi, c’est le moment idéal pour revenir aux sources au sein d’un petit groupe de gens hautement agiles et motivés. Nous souhaitons que les jeux de Yellow Brick Games transportent des millions de joueurs dans des mondes et des aventures à couper le souffle, et nous voulons que chaque membre de notre équipe ait un impact direct sur nos créations», a pour sa part affirmé Mike Laidlaw.

Après notamment Dragon Age, Mass Effect, Watch Dogs et Assassin’s Creed, c’est donc un nouveau chapitre qui s’ouvre pour ces artisans d’expérience. On a certainement hâte de voir plus précisément ce qu’ils préparent!

