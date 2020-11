Essai du téléviseur Samsung The Frame 2020: plus qu’un cadre

Le téléviseur The Frame de Samsung est conçu pour afficher des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé. Mais l’appareil a aussi quelques tours dans son sac pour les amateurs de technologies et de jeux vidéo.

The Frame de Samsung est probablement le téléviseur le plus original sur le marché. Alors que les télés offertes chez les détaillants d’électronique se ressemblent généralement toutes un peu, The Frame (aussi appelé Le Cadre au Québec) se distingue par son design qui peut être posé complètement à plat au mur, avec le support inclus dans la boîte. Si on y diffuse l’image d’une peinture à partir de la boutique d’art de Samsung, on dirait qu’on regarde une œuvre d’art dans un cadre. D’où le nom.

Photo : Maxime Johnson La télévision The Frame est plus épaisse que la moyenne, puisqu’elle peut être posée complètement à plat sur un mur

Mais il n’est pas nécessaire d’installer The Frame de la sorte pour en profiter. Le modèle essayé ici (à l’occasion des tests des PS5 et Xbox Series X) a d’ailleurs été placé sur un meuble, tout simplement. Après quelques semaines d’essai, force est de constater que même si l’appareil a ses lacunes, celui-ci est une option intéressante pour les joueurs et cinéphiles.

Quelques forces pour les joueurs

Photo : Maxime Johnson La télévision de Samsung offre plusieurs fonctionnalités pour les joueurs.

L’édition 2020 du The Frame se distingue par exemple par un excellent mode dédié aux jeux vidéo. Lorsqu’il est activé et que l’on branche sa console dans le port HDMI 2.1 de l’écran, la télévision permet pratiquement de jouer sans aucune latence. Les contrôles sont réactifs à souhait.

Celle-ci affiche 120 images par seconde avec une résolution 4K, et elle est aussi compatible avec les technologies d’affichage variable, comme FreeSync. Si le nombre d’images par seconde diffusées par la console n’est pas constant (60 images par seconde la plupart du temps, avec des petits ralentissements à l’occasion, par exemple), la télé s’y adaptera et vous ne verrez pas de « déchirement d’écran » (screen tearing).

Un second port HDMI 2.1 aurait certainement été apprécié pour ceux qui prévoient acheter les deux consoles de Sony et de Microsoft au cours des prochaines années, et qui auront donc besoin de deux entrées capables d’afficher du contenu 4K à 120 images par seconde, mais l’oubli est quand même mineur, et ne devrait pas affecter la grande majorité des utilisateurs.

Les joueurs qui jouent d’une façon plus distraite pourraient aussi apprécier une fonctionnalité de l’appareil qui permet de diffuser l’image de son téléphone Android sur l’écran de la télé. Votre partie peut alors s’afficher sur la majorité de l’écran à gauche, alors que votre téléphone est à droite. Quelqu’un pourrait même diffuser deux jeux en même temps, en utilisant par exemple un service dans le nuage comme Stadia de Google ou la diffusion de sa console Xbox.

Photo : Maxime Johnson La télévision de Samsung pourrait même vous permettre de jouer à deux consoles en même temps.

L’autre force de la télé pour les joueurs est son boîter One Connect. Celui-ci contient les composantes intelligentes de l’appareil, ainsi que tous ses ports. On relie le One Connect à l’écran à l’aide d’un câble optique mince, ce qui facilite grandement les installations murales, notamment. Si vous achetez une nouvelle console, vous n’aurez ainsi pas besoin de faire passer un nouveau câble HDMI dans le mur, par exemple. Même avec la télé sur un meuble, de tout pouvoir brancher discrètement et rapidement sans y aller à l’aveuglette derrière l’écran est quand même un avantage intéressant.

One Connect facilite aussi l’ajout et le retrait rapide d’appareils HDMI, pour ceux qui ont trop de d’appareils connectés et qui doivent jongler avec leurs quatre ports, par exemple (une situation qui arrive d’ailleurs rapidement si vous avez un boîtier pour le câble et une barre de son).

Photo : Maxime Johnson Les consoles se branchent dans le boitier One Connect, et non derrière l’écran.

Dernier point à considérer pour les joueurs, Samsung The Frame est compatible avec le standard HDR10, proposé sur la PS5 et la Xbox Series X, et HDR10+. La télé n’est toutefois pas compatible avec Dolby Vision, qui sera offert l’année prochaine sur les consoles de Microsoft.

QLED ou OLED?

Photo : Maxime Johnson Ne placez pas la télé devant une fenêtre pour éviter les reflets.

La dalle de la The Frame de Samsung utilise la technologie QLED, une variante haut de gamme des téléviseurs à écrans DEL. L’appareil offre notamment des couleurs justes et, surtout, une excellente luminosité, ce qui en fait une bonne option pour jouer ou regarder la télé de jour (à condition toutefois de ne pas la placer directement devant une fenêtre, puisque l’écran risque alors de réfléchir le reflet).

Le téléviseur offre aussi d’excellents contrastes et des noirs uniformes, ce qui lui assure une qualité très correcte le soir également. Sur ce point, la technologie QLED n’offre toutefois pas les noirs et les contrastes de la technologie OLED, que l’on retrouve notamment dans la gamme BX et CX de LG. Un jeu sombre comme Demon’s Souls risque donc d’être plus beau sur un téléviseur OLED le soir, par exemple. Cette technologie est toutefois aussi beaucoup plus chère.

Une interface intelligente complète

Photo : Maxime Johnson L’interface de la télévision The Frame, de Samsung.

Ceux qui utilisent l’interface intelligente de leur téléviseur devraient apprécier celle du Samsung The Frame. Le système d’exploitation Tizen est notamment compatible avec une bonne quantité d’applications tierces, et les ajustements automatiques de l’écran (par rapport à la luminosité ambiante, notamment) semblent plus efficaces que la moyenne. La télé offre aussi sa propre technologie de rehaussement des voix (pour mieux entendre les dialogues sans constamment monter et baisser le volume avec la télécommande).

L’intégration avec les téléphones intelligents est également réussie, surtout sur Android. En plus de diffuser l’écran du téléphone sur la télé, on peut en effet diffuser la télé sur son téléphone, et le Frame peut être contrôlé facilement avec son appareil mobile.

Photo : Maxime Johnson La télécommande de la télévision The Frame est simple, mais efficace.

Sur iOS, on est un peu plus limités (on ne peut par exemple pas diffuser la télé sur son téléphone), mais on peut au moins profiter du protocole AirPlay 2. Vous pourrez donc afficher l’écran de votre iPhone ou de votre iPad sur le téléviseur sans avoir une console Apple TV. Vous pourrez aussi écouter la musique de cette façon, si le Frame est relié à une barre de son, par exemple.

The Frame est offert en six formats différents, de 32 à 75 pouces. Le modèle de 55 pouces est normalement vendu 2000$, mais il sera offert avec un rabais de 600$ (1400$) chez la plupart des détaillants d’électronique pour le Vendredi fou. Les économies sont encore plus importantes sur les plus gros modèles, avec par exemple l’écran de 65 pouces à 800$ de rabais (1899$).

On peut payer moins pour un écran 4K capable d’afficher des jeux à 120 images par seconde, mais The Frame est aussi moins cher que plusieurs autres écrans haut de gamme, malgré ses bonnes caractéristiques et son design unique.

*Le téléviseur The Frame mis à l’essai pour cette critique a été prêté par Samsung Canada.

