Des barres de son et des systèmes de cinéma maison en rabais pour le Black Friday

Une bonne expérience télévisuelle nécessite évidemment un bon téléviseur, mais aussi une bonne qualité sonore. À l’occasion du Black Friday, il sera possible de dénicher quelques soldes intéressants sur des barres de son et des systèmes de cinéma maison qui amélioreront grandement vos séances de visionnement et de gaming.

• À lire aussi: Les meilleurs spéciaux techno et gaming du Black Friday

Pèse sur Start a déniché quelques rabais qui valent le détour.

Barres de son

Courtoisie Bose Barre de son Bose Soundbar 700

Systèmes de cinéma maison et ensembles de haut-parleurs 5.1

Courtoisie Best Buy Système de cinéma maison 3D UHD 4K à 5.1 canaux HTS-3910 d'Onkyo

Pour profiter de plus d'offres du Black Friday, jetez un coup d'œil à ces listes remplies de soldes fous: