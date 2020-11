Le Vendredi fou est l'occasion idéale de se procurer une montre intelligente, surtout si on prépare des résolutions d'exercice pour le Nouvel An. Il y a d'excellents rabais en ce moment sur plusieurs marques, dont Fitbit et Samsung.

Fitbit Versa 2

Courtoisie Fitbit

229,95$ 169,95$ sur Amazon

Samsung Galaxy Watch Active

Courtoisie Samsung

249,99$ 189,99$ chez Bureau en Gros

Fitbit Inspire 2

Courtoisie Fitbit

129,99$ 89,99$ chez La Source

Samsung Galaxy Watch 42mm

Courtoisie Samsung

299,99$ 219,99$ chez La Source

Fitbit Sense

Courtoisie Fitbit

429,99$ 359,99$ chez Bureau en Gros

Fossil Gen 5 Carlyle

Courtoisie Fossil / Amazon

390$ 249$ sur Amazon

Garmin Vivosmart 4

Courtoisie Garmin

179,99$ 119,99$ chez La Source

Huawei GT2

Courtoisie Huawei