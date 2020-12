Concours: on fait tirer une Nintendo Switch et une carte-cadeau de 100$!

Le temps des Fêtes est arrivé pour les fans de Pèse sur Start!

On fait un super concours afin de vous remercier de nous lire, d'assister à nos diffusions Twitch et d'écouter notre podcast. Cela fera bientôt 5 ans que notre communauté grandit et on a le goût de célébrer avec vous!

Concours Instagram

On fait tirer une Nintendo Switch Animal Crossing, ainsi qu'une carte-cadeau Nintendo eShop de 100$ et un beau crewneck Pèse sur Start. Le concours commence dès maintenant et prendra fin le 7 décembre 2020.

Comment participer

Pour participer, c'est très simple! Consultez la publication Instagram (ci-haute), car c'est là que le concours a lieu.

Identifiez deux amis dans les commentaires et répondez à la question suivante: qu'est-ce que vous aimez de Pèse sur Start? Aimez la publication Suivez le compte Instagram de Pèse sur Start

Pour une chance additionnelle, vous pouvez partager le concours dans une Story Instagram en taguant @PeseSurStart afin qu'on puisse la compter. Vous pouvez aussi tout simplement parler du concours dans votre Story, tant que @PeseSurStart est tagué!

Le concours est réservé aux résidents du Québec de 18 ans et plus. Pour plus d'information, consultez les règlements.

Psst, on a un deuxième concours qui commencera le 7 décembre 2020, cette fois-ci sur Facebook. On vous en dit plus lundi prochain!

Grand dévoilement des gagnants

Les gagnants seront dévoilés le 16 décembre 2020, en direct de la chaîne Twitch de Pèse sur Start, lors de notre soirée « Gala de la cenne d'Or ». Ce gala est un événement annuel où l'équipe de Pèse sur Start fait une petite revue des moments forts des jeux vidéo dans la dernière année. Ce sera un super party virtuel, alors ne manquez pas ça!

Si vous avez des questions, notre cheffe sera heureuse de vous aider.

BONNE CHANCE!