Doom Eternal arrive (enfin) la semaine prochaine sur Switch

Le temps a passé, de l’eau a coulé sous les ponts et on avait presque oublié que Doom Eternal devait également paraître sur la Switch! Certes, Bethesda tient parole et le frénétique FPS débarquera enfin sur la console de Nintendo le 8 décembre prochain.

Souvenons-nous qu’au départ, Doom Eternal devait arriver sur les tablettes le 22 novembre... 2019!

Or, dans ce qui allait finalement lancer un grand bal de reports vidéoludiques, l’éditeur avait décidé, en octobre 2019, de remettre au 20 mars 2020 la parution du titre d’action sur PS4, Xbox One, Stadia et PC. Quant à la version Switch, on avait alors mentionné qu’elle paraîtrait «après les autres plateformes».

Ainsi, si comme plusieurs, vous aviez perdu espoir des mois plus tard, il est bon de savoir que Doom Eternal sera bel et bien offert sur la Switch et, surtout, qu’il le sera avant la fin de l’année.

Selon Bethesda, le titre devrait occuper 18,8 Go sur la console de Nintendo. Reste maintenant à voir comment il «roulera» sur celle-ci.

