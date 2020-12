Simon Pegg regrette d'avoir refusé un rôle dans un film de Tarantino

Simon Pegg est rongé par les remords après avoir décliné un rôle dans un film de Quentin Tarantino.

L'acteur de 50 ans s'était déjà engagé à prêter sa voix à Dupont dans le film d'animation de Steven Spielberg The Adventures of Tintin quand on lui a offert un rôle dans Inglourious Basterds, le film de guerre sanglant du réalisateur mythique.

«J'ai été choisi dans un film de Quentin, mais j'ai dû abandonner le projet parce que j'étais engagé pour autre chose, a-t-il déclaré à Radio Times, avouant que c'est une décision qu'il a regrettée. Ça a été une semaine déchirante, car j'ai dû faire un choix entre Tarantino et Steven Spielberg.»

Le film tant attendu de Tintin a connu de nombreux retards et la production devait commencer en 2008, avant d'être reportée à 2011 lorsque les patrons d'Universal Pictures ont choisi de ne pas produire le film avec Paramount Pictures.

Le tournage d'Inglourious Basterds, avec Brad Pitt, Diane Kruger et Christoph Waltz, qui a remporté un Oscar pour son interprétation du cruel officier SS Hans Landa, a commencé en 2008 et est sorti un an plus tard.

Simon Pegg a également évoqué la rumeur selon laquelle le rôle qu'il a refusé était celui du lieutenant Archie Hicox, qui a finalement été attribué à Michael Fassbender.

«Je ne vais pas le dire, a ajouté l'acteur en riant. Mais la personne qui a fini par le jouer est un bien meilleur acteur que moi!»

