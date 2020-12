Red Dead Online: vous pouvez maintenant acheter uniquement le volet en ligne de Red Dead Redemption 2

Si (pour une raison relativement inexplicable) vous n’en avez rien à faire de (l’excellente) campagne solo de Red Dead Redemption 2, sachez qu’il est désormais possible d’acheter uniquement le volet en ligne du jeu, Red Dead Online.

Disponible en version «indépendante» depuis ce mardi, le mode multijoueur de l’épopée western est offert sur PS4, Xbox One et PC, de même que sur PS5 et Xbox Series X/S grâce à la rétrocompatibilité.

Notons que même si cette version n’inclut pas la campagne principale de Red Dead Redemption 2, son installation nécessitera tout de même un peu plus de 120 Go sur votre disque dur.

L’an prochain, ce sera au tour de GTA Online d’obtenir sa version «indépendante», qui devrait notamment être offerte gratuitement sur les consoles de nouvelle génération.

