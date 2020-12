RTX 3060 Ti: à peine sortie et déjà en rupture de stock

Celles et ceux qui attendaient avec impatience la sortie de la RTX 3060 Ti ont malheureusement été victimes du même sort que les acheteurs des cartes graphiques 3090, 3080 et 3070. Peu de temps après leur mise en vente, tous les stocks en ligne ont été vidés en un clin d'œil... et les gens sont très déçus.

En ce sens, bien que quelques boutiques Canada Computers aient encore quelques stocks au pays, au Québec, c’est une tout autre histoire. Un tour sur les sites Web de Newegg, Canada Computers, Nvidia, Best Buy, EVGA, entre autres, suffit pour constater que la RTX 3060 Ti est introuvable.

Plusieurs internautes étaient debouts et en ligne tôt ce matin pour tenter de mettre la main sur la nouvelle carte graphique. Quelques chanceux ont réussi leur quête, tandis que d’autres ont été déjoués par les scalpers.

Soyons honnêtes, ces derniers (et les shopbots) sont de vraies plaies!

Que faire alors?

Quelques options s’offrent aux acheteurs qui voudraient absolument la nouvelle RTX 3060 Ti.

Canada Computers offre la commande différée sur le produit de votre choix. C'est une façon de vous assurer de réserver une carte, mais sans vraiment savoir exactement quand elle sera à nouveau disponible.

Surveillez les stocks sur le site Nowinstock.net et armez-vous de patience.

Optez pour un modèle de la génération d’avant. En toute transparence, nous ne le recommandons pas, étant donné que les performances de la 3060 Ti dépassent largement les performances de la 2080. De plus, la 2080 est beaucoup plus dispendieuse, et est pratiquement introuvable.

Courtoisie Nvidia

Et si jamais vous surveillez les exemplaires en revente sur eBay, soyez vigilants: de petits comiques ont décidé de faire du profit sur la vente d’une photo du produit, au lieu du produit en tant que tel.

Capture d’écran eBay

Rappelons que Nvidia a été largement critiqué dans les derniers mois pour le manque de stock sur toute la nouvelle gamme de cartes graphiques... et le lancement de la 3060 Ti est malheureusement une histoire qui se répète.

Car, tout comme dans les cas de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X (et du Quik aux fraises en poudre), se procurer une carte graphique très prisée ressemble ces temps-ci à l’ultime quête pour le Saint Graal.

