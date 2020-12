Fantastic Beasts 3: pas simple pour Mads Mikkelsen de reprendre le rôle de Johnny Depp

Mads Mikkelsen a admis qu'il sera difficile de prendre la relève de Johnny Depp dans Fantastic Beasts 3.

En novembre, Johnny Depp a confirmé qu'il abandonnait son rôle de Gellert Grindelwald dans la franchise, expliquant que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner à la suite de sa bataille juridique très médiatisée avec le tabloïd britannique The Sun, qu'il a perdue.

Mads Mikkelsen, qui était le favori du réalisateur David Yates pour reprendre le rôle, a été annoncé comme son remplaçant quelques semaines plus tard, et l'acteur danois a évoqué le sujet dans une interview pour Entertainment Weekly, parlant des différences entre son interprétation et celle de son confrère.

«Eh bien, ce sera moi, donc c'est une différence, déjà. Non, mais c'est ça la partie délicate. Nous sommes encore en train de travailler dessus. Il doit y avoir un pont entre ce que Johnny a fait et ce que je vais faire. Et en même temps, je dois aussi me l'approprier. Mais nous devons aussi trouver quelques liens avec la version précédente du personnage et quelques passerelles pour qu'il ne se détache pas complètement de ce qu'il a déjà magistralement réalisé», a-t-il expliqué.

Johnny Depp a fait une brève apparition en Grindelwald dans Fantastic Beasts and Where to Find Them en 2016, puis il a eu un rôle plus important dans la suite, sortie en 2018.

Fantastic Beasts 3, avec Eddie Redmayne et Jude Law, doit sortir en juillet 2022.

