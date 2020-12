Nouvel aperçu de Noël dans Animal Crossing: New Horizons [VIDÉO]

Les joueurs d'Animal Crossing: New Horizons ont peut-être récemment remarqué l'arrivée de quelques flocons de neige et de décorations festives sur leur île! La saison hivernale commence et aura son lot de nouveautés dans le jeu.

Si vous n'avez pas encore de neige, soyez rassurés: elle s'en vient. Les grosses bordées dignes d'un hiver à Amqui débarqueront dans le jeu un peu plus tard en décembre. Nintendo a également partagé un nouvel aperçu des activités hivernales qui auront lieu ce mois-ci!

Il sera donc possible de fabriquer des objets à partir de boules de Noël. Permettez-moi d'exprimer un peu d'inquiétude face à cet événement. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Bunny Day, mais le lapin me donne encore des cauchemars.

Sinon, vous pouvez acheter un objet festif tous les jours à Nook's Cranny et attraper de nouvelles créatures aquatiques et de nouveaux insectes. Le 24 décembre, le personnage Jingle vous visitera pour le Toy Day (journée des cadeaux) pour vous aider à offrir des cadeaux aux villageois.

La vidéo offre également un petit teaser du Nouvel An; il y aura visiblement un décompte et une célébration!