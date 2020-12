5 nouveautés à venir sur Android cet hiver

Google vient d'annoncer une série de nouveautés à venir dans les prochaines semaines sous Android. Au programme: toujours plus d'émojis, la possibilité d'accéder à plus de livres audio, la voix au service, des recherches de trajets facilitées et le partage d'applications... sans Internet.

Toujours plus d'émojis

Grâce à une nouvelle fonctionnalité baptisée Emoji Kitchen, présente dans son clavier virtuel Gboard, Google entend bien multiplier l'offre d'émojis. Le principe est de découvrir une multitude de déclinaisons d'un émoji lorsque l'on en sélectionne certains, mais aussi d'en mélanger deux pour en créer un nouveau, sous la forme d'un autocollant à partager dans ses conversations avec ses amis ou sur les réseaux sociaux. Google promet pas moins de 14.000 combinaisons possibles.

Une offre inédite de livres audio

Devant le succès grandissant des livres audio, Google a décidé de proposer, en collaboration avec différents éditeurs aux États-Unis et au Royaume-Uni, une version audio générée automatiquement de livres qui ne sont pas encore disponibles sous ce format. Un outil spécial sera déployé auprès des éditeurs début 2021.

Utiliser la voix pour naviguer sur son appareil

A l'origine conçue pour les personnes handicapées ne pouvant utiliser correctement un écran tactile, l'application Voice Access va permettre à tout un chacun de contrôler son téléphone à la voix, à travers des requêtes simples comme "appuyer sur Rechercher", "ouvrir les photos", etc. Cela a pour but de faciliter la navigation mains libres.

Se déplacer plus facilement

Google Maps va de son côté simplifier la navigation entre différentes destinations enregistrées au préalable (domicile, travail, école, commerces, lieux favoris) via un nouvel onglet En route. L'idée est d'épingler ses destinations préférées et de pouvoir à tout moment obtenir le trajet idéal pour s'y rendre, en tenant compte des tendances de circulation en direct, sans avoir donc à saisir l'adresse du lieu. De la même manière, il est possible d'enregistrer des itinéraires de transports en commun, ce qui permet d'obtenir leurs dernières heures de départ et d'arrivée précises.

Partager des applications, même sans connexion

De la même manière qu'il est déjà possible de partager du contenu multimédia à proximité avec d'autres utilisateurs d'appareils sous Android, il va bientôt aussi être possible de partager une ou plusieurs applications avec eux, via Google Play, même sans connexion Internet. Il faudra pour cela sélectionner le menu Partager des applications dans Mes applications et mes jeux et que les deux appareils soient relativement proches l'un de l'autre.