Deadpool: une série de podcasts pour les 30 ans du personnage

L'auteur et artiste Rob Liefeld a créé l'antihéros défiguré, avec l'écrivain Fabian Nicieza, en 1991, année où Deadpool est apparu dans la bande dessinée de Marvel The New Mutants.

Le personnage est devenu encore plus populaire il y a quatre ans, lorsque Ryan Reynolds l'a interprété dans un film qui a triomphé au box-office. La suite de ce premier film, sortie en 2018, a elle aussi été un succès, à tel point qu'un troisième film est en développement.

Rob Liefeld, revenu sur le devant de la scène grâce au succès de sa création, a donc décidé de consacrer cinq épisodes de son balado Robservations à la création de Deadpool. Il couvrira également le développement du film, promettant des surprises et des détails exclusifs pour les fans.

«Les histoires de coulisses que j'ai pu raconter sont celles qui semblent le plus exciter les gens. Vous ne voudrez pas manquer le making-of de Deadpool, raconté en cinq parties», a-t-il déclaré au Hollywood Reporter.

Cette annonce marque aussi le début de son retour au sein de Marvel. L'année prochaine, Rob Liefeld dessinera 30 nouvelles couvertures pour les publications Marvel, y compris un numéro «spécial souvenirs», intitulé Deadpool Nerdy 30, qui comprendra également des contributions d'autres auteurs et artistes.

«Ça ne s'arrête jamais», a ajouté l'auteur avec humour. La date de sortie de la série spéciale Robservations n'a pas encore été annoncée.

