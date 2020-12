Essai de l’iPad Air 2020 après un mois: le nouveau Pro

En offrant des caractéristiques assez bonnes pour tous les usages et une compatibilité avec les meilleurs accessoires d’Apple, l’iPad Air (4e génération) est à la fois la meilleure tablette sur le marché (ou presque) et une solution de rechange acceptable pour certains à un ordinateur portatif.

Voilà maintenant quelques années que je recommande la même chose à ceux qui souhaitent acheter un nouvel iPad. L’iPad de base était la meilleure option pour la très grande majorité des gens, et l’iPad Pro pouvait être à considérer pour ceux qui étaient dotés d’un budget plus grand et qui voulaient en faire plus avec leur tablette (comme dessiner ou s’en servir comme un ordinateur portatif). L’ancien iPad Air était pour sa part pris entre l’arbre et l’écorce. Ce n’était pas un mauvais appareil, mais ce qu’il offrait de plus que l’iPad de base ne valait pas le prix demandé.

Avec le lancement de la quatrième génération d’iPad Air il y a quelques semaines, la tablette vient finalement de retrouver sa raison d’être.

Design et caractéristiques: bien dosé

Photo: Maxime Johnson L’iPad Air (4e génération) s’inspire du design de l’iPad Pro et de l’iPhone 12

L’iPad Air reprend l’allure des derniers iPad Pro et des derniers iPhone 12, avec ses côtés aplatis. La tablette est entourée d’un cadre assez mince, comme l’iPad Pro, mais elle n’est pas dotée de la caméra Face ID. Au lieu de montrer son visage à la tablette pour la déverrouiller, on utilise ses empreintes digitales sur un nouveau bouton Touch ID, situé sur le côté de l’appareil.

La tablette est quand même jolie, elle est offerte en plusieurs couleurs et sa construction est solide. Certains regretteront l’absence de port audio 3,5 mm, mais on apprécie en revanche le port USB-C, qui permet de recharger l’iPad avec le même chargeur que son ordinateur, en plus d’utiliser plus facilement des accessoires (comme un disque dur externe, par exemple).

À l’intérieur, les caractéristiques sont sensiblement les mêmes que celles que l’on retrouve dans l’iPhone 12, comme une puce A14 Bionic, ce qui en fait à plusieurs égards la tablette la plus puissante sur le marché (l’iPad Pro de 2020 performe mieux dans certaines tâches, mais la différence est minime). Les jeux sont fluides et continueront de l’être pour encore plusieurs années.

Sans trop entrer dans les détails techniques, l’iPad Air (4e génération) est deux ans en avance sur l’iPad de base de huitième génération, même si les deux tablettes ont été lancées simultanément. Vous devriez donc obtenir des mises à jour et de bonnes performances avec l’appareil pour environ 2 ans de plus.

Il manque cela dit à l’iPad Air quelques composantes avancées que l’on retrouve dans l’iPad Pro, comme un capteur Lidar pour mesurer une pièce en 3D et un écran avec un affichage de 120 Hz. La tablette est aussi dotée d’un seul appareil photo arrière, contrairement à deux pour l’iPad Pro. Aucune de ces caractéristiques ne change réellement la donne pour la très grande majorité des gens.

En ce moment, l’iPad Pro n’a qu’un seul avantage réel, son plus grand écran, à 12,9 pouces plutôt que 10,9 pour l’iPad Air. Il est toutefois vendu plus de 500$ de plus, ce qui fait cher du pouce carré.

Les accessoires transforment l’iPad Air 2020

Photo: Maxime Johnson La meilleure des tablettes ne vous transformera pas en grand artiste pour autant.

L’autre grande nouveauté pour l’iPad Air de 4e génération est sa nouvelle compatibilité avec les meilleurs accessoires d’Apple. La possibilité de s’en servir avec l’Apple Pencil de deuxième génération (et sa bonne gestion des couleurs) devrait d’ailleurs en faire un appareil de choix pour les illustrateurs professionnels.

Le grand public peut aussi bénéficier du stylet, évidemment, mais pour un usage de tous les jours (ou si vous avez autant de talent que moi pour dessiner), l’iPad de base avec le premier Apple Pencil fait tout à fait l’affaire (et coûte moins cher).

L’iPad Air est aussi compatible avec l’étui Magic Keyboard d’Apple, un étui qui transforme la tablette en un véritable ordinateur portatif. La technologie du clavier est la même que l’on retrouve dans les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro, et celui-ci est même doté d’un petit pavé tactile.

Pour écrire un texte, faire du web, de la vidéoconférence, traiter légèrement des photos et plus, l’iPad Air avec le Magic Keyboard est une solution de rechange tout à fait acceptable à l’ordinateur, dans bien des cas. Je ne l’utiliserais pas comme ordinateur principal, mais c’est ce que j’ai apporté récemment lorsque j’avais besoin d’un petit ordinateur pour prendre des notes lors d’un reportage. À 399$, cet étui est toutefois un pensez-y-bien.

Un bon écosystème

Photo: Maxime Johnson L’iPad Air (4e génération) intègre désormais un port USB-C.

La plus grande force de l’iPad Air demeure son écosystème. La vie est simple pour ceux qui choisissent d’acheter tout Apple : les applications de son iPhone fonctionnent sur son iPad, le chargeur de son MacBook recharge l’iPad Pro, il est facile de passer d’un écran à l’autre avec ses écouteurs AirPods, l’écran de son iPad peut être projeté sur son Apple TV, etc.

Même du côté logiciel, ceux qui prennent un abonnement Apple One peuvent par exemple gérer leur stockage au même endroit, et jouer aux jeux Apple Arcade sur leur tablette, leur ordinateur ou leur téléphone, comme bon leur semble.

Un tel écosystème vient toutefois avec un gros prix à payer. Tout d’abord au sens propre : quelqu’un qui se lance à fond dans l’écosystème Apple donnera des milliers de dollars à l’entreprise. Au sens figuré aussi, puisque les appareils de la marque à la pomme n’offrent pas l’ouverture des autres.

Vous ne pouvez pas, par exemple, installer Google Stadia ou Microsoft Xcloud sur l’iPad, comme vous pourriez le faire sur une tablette Android. Pas parce que c’est techniquement impossible, mais parce qu’Apple ne veut pas.

Bref, c’est un bon écosystème, à condition d’en payer le prix.

Évidemment, on peut aussi apprécier l’iPad sans acheter tous les autres produits et services d’Apple. Même si on possède un téléphone Android, un PC Windows, des écouteurs Bose et une Fitbit, l’iPad est une bonne tablette.

Quelle place pour l’iPad Air dans le nouvel échiquier?

Photo: Maxime Johnson

Est-ce que l’iPad Air a changé mes recommandations quand quelqu’un cherche un nouvel iPad? Oui.

Je continue de croire que l’iPad de huitième génération est le modèle à choisir pour la très grande majorité des gens. À 429$ seulement, c’est une excellente tablette, qui répond aux besoins de la plupart.

L’iPad Air est toutefois une option à considérer pour beaucoup plus de personnes qu’auparavant. L’iPad Air peut se transformer en ordinateur, c’est un excellent outil pour les illustrateurs et vous avez l’assurance qu’il sera bon pour encore plusieurs années (2 ans de plus que l’iPad de base). À 779$, il est plus cher, mais le prix n’est pas prohibitif non plus pour bien des acheteurs, surtout considérant le fait qu’une tablette dure beaucoup plus longtemps qu’un téléphone (ne serait-ce que parce qu’on l’échappe moins).

Si on tient compte du bond en avant fait par l’iPad Air cette année, il est rendu difficile pour moi de recommander l’iPad Pro, qui devra certainement se réinventer pour conserver sa pertinence. Avec l’arrivée récente des Mac avec la puce Apple M1 (la même technologie que les puces qui alimentent les iPad), est-ce que le futur de la tablette professionnelle d’Apple réside en un appareil capable de faire fonctionner autant iPad OS que macOS? Aucune rumeur ne l’indique, mais ce serait certainement une belle surprise.

Mais en attendant, l’iPad Air 4 est le modèle que je conseille pour ceux qui veulent en faire plus avec leur tablette.