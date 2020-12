Plusieurs caisses de RTX 3090 volées en Chine, pour une valeur totale de plus de 430 000 $

De toute évidence, le monde interlope et ses douteux personnages s’intéressent de très près aux produits techno fortement en demande de 2020.

Hier, on vous parlait justement de cet homme, qui après avoir commandé une PS5 sur eBay, avait plutôt reçu un bloc de béton. Dans le même article, on mentionnait également que des camions-remorques, transportant de rares exemplaires de la PlayStation 5, se faisaient cambrioler sur les routes du Royaume-Uni.

Ce mardi, c’est au tour de la puissante carte graphique de Nvidia, la RTX 3090, elle aussi très difficile à dénicher ces temps-ci, de se retrouver au centre d’une sordide affaire.

Ainsi, selon Tom’s Hardware, pas moins de 40 caisses de RTX 3090 auraient été volées dans une usine du fabricant MSI, en Chine, lundi. Au total, les cambrioleurs auraient dérobé pour une valeur de plus de 430 000 $ canadiens.

D’après les informations partagées par l’entreprise, le vol pourrait être le travail de quelqu’un de l’intérieur, comme la zone d’expédition de l’usine est surveillée par caméra et que les camions de livraison sont inspectés avant de quitter les lieux.

MSI offre également une récompense de 100 000 yuans, ou près de 19 600 $ canadiens, à quiconque pourra leur fournir des informations au sujet du crime.

Malheureusement, cela dit, quand on voit l’énorme engouement qu’a généré la dernière génération de cartes graphiques de Nvidia, il n’est pas tellement étonnant de voir des individus malhonnêtes tenter de tirer profit de la grande demande et des stocks limités.

En ce sens, il n’y a qu’à faire un bref tour sur eBay pour voir que les RTX 3090, 3080, 3070 et 3060 Ti sont très présentes sur le marché de la revente... et rarement à des prix avantageux. Une situation qui n’est pas sans rappeler celles de la PS5 et de la Xbox Series X.

