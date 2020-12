Kingsman: «sept autres films» seraient déjà prévus pour la franchise

Le réalisateur Matthew Vaughn préparerait la sortie de sept autres films Kingsman. Rien que ça!

La franchise de comédie d'espionnage, avec Taron Egerton et Colin Firth, a débuté en 2014 avec Kingsman: The Secret Service et a donné naissance à une suite, Kingsman: The Golden Circle, en 2017.

Un antépisode, The King's Man, avec une distribution comprenant Ralph Fiennes, Gemma Arterton et Rhys Ifans, devait sortir en septembre, mais a été reporté à février en raison de la pandémie de COVID-19. Une vraie suite, Kingsman: The Blue Blood, qui voit Taron Egerton et Colin Firth reprendre leurs rôles, est actuellement en préproduction.

Bien que la saga Kingsman compte déjà quatre films, Matthew Vaughn prévoit «quelque chose comme sept autres films de Kingsman» selon Zygi Kamasa, le partenaire du réalisateur dans leur société de production Marv.

«Nous voulons développer l'activité et la production. Nous avons une série télévisée Kingsman en préparation et il y a deux ou trois autres franchises qui sont en cours de développement aux côtés du monde de Kingsman», a-t-il déclaré, selon Deadline.

The King's Man, qui met également en vedette Tom Hollander, Matthew Goode, Charles Dance, Stanley Tucci et Daniel Brühl, se concentrera sur les origines de l'agence secrète Kingsman pendant la Première Guerre mondiale et sortira dans les salles de cinéma le 12 février 2021.

