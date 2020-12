Les nouveautés sur Chrome, Android et Pixel

Les principales nouveautés visent tout particulièrement l’imagerie, la photo, la vidéo et l’animation. À cette fin, la toute dernière mise à jour de Chrome OS permet de « développer votre côté créatif » lit-on sur le blogue de Google.

En photographie, Chrome OS offre désormais d’ajuster avec plus de précision la luminosité et la saturation de vos images peu importe où elles sont stockées. Ces dernières peuvent être ajustées avec « l'application de galerie intégrée sur Chromebook, laquelle a été améliorée avec des fonctions intuitives de recadrage, de redimensionnement et d'éclairage ».

Les amateurs de photo apprécieront aussi les fonctions d’édition avancée. Les ordinateurs Chromebook supportent les logiciels Adobe Lightroom, Photopea, BeFunky et plusieurs autres.

En vidéo, les logiciels de montage grand public tels que Clipchamp, WeVideo, et Kapwing sont compatibles avec le système des Chromebook pour créer, éditer et publier des vidéos.

En dessin, les applications ArtFlow et Concepts sont proposées sous Chromebook pour vos illustrations professionnelles ou amateurs. Google avance Adobe Spark pour créer des animations, des graphiques sociaux, des pages Web et de courtes vidéos faciles à partager. Pour ceux qui ne connaissent pas Spark, c’est une suite d’applications média pour les plateformes mobiles et Web : Spark Page, Spark Post et Spark Video.

Enfin, un mot sur le clavier sur écran pour stylus qui possède désormais une meilleure reconnaissance d’écriture manuscrite similaire à celle sur papier.

Android

À l’approche des fêtes de fin d’année, Google nous fait découvrir Emoji Kitchen qui propose maintenant plus de 14 000 combinaisons de dessins et modèles tout en facilitant leur recherche.

Conçu en fonction des personnes aux prises avec des handicaps moteurs, Voice Access permet de contrôler par la voix votre téléphone grâce aux progrès en apprentissage automatique. Autres informations sur ce blogue (en anglais).

Go Tab

Le communiqué décrit très bien la fonction Go Tab. «Avec un seul clic, naviguez vers vos lieux de prédilection grâce au nouvel onglet « Go » de Google Maps. Épinglez vos destinations favorites pour obtenir rapidement des indications, des tendances en temps réel, des informations sur l’état de la circulation ainsi que l’heure d'arrivée prévue, sans avoir à saisir l'adresse du lieu.»

Nearby Share

Dans une mise à jour à venir, Nearby Share permettra de partager des applications de Google Play avec d’autres utilisateurs de téléphones Android autour de vous, même en l’absence de connexion WiFi. Une fonction qui sera possible sur les systèmes Android version 6 ou plus récentes. La confidentialité des fichiers, photos et liens sera préservée, dit Google.

Sur Pixel

Sur les téléphones Pixel, les nouveautés incluent un économiseur de pile extrême qui fait passer du 5G au 4G plus économe les connexions sans fil selon les applications utilisées.

Aussi, le son devient adaptatif en améliorant la qualité audio de votre appareil en fonction de ce qui vous entoure.

Enfin, Google propose de nouvelles icônes ainsi qu’un nouveau plan d’alignement, des formes d’applications et de choisir des fonds d’écrans avec des œuvres d’art célèbres de Google Arts & Culture.