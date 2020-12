Game of Thrones: Matt Smith et Olivia Cooke rejoignent la distribution de la série sur la dynastie Targaryen

Matt Smith et Olivia Cooke ont signé pour jouer dans la prochaine série tirée de l’univers de Game of Thrones, House of the Dragon, qui se penchera sur les origines de la dynastie Targaryen.

L'ancien acteur de The Crown troquera le costume du prince Philip pour celui du prince Daemon Targaryen, le frère cadet du roi Viserys Targaryen et héritier du trône, tandis que l'actrice de Wanderlust Emma D'Arcy a été ajoutée à la liste en tant que première-née du souverain, la princesse Rhaenyra Targaryen.

Quant à Olivia Cooke, connue pour son rôle dans Sound of Metal, elle jouera Alicent Hightower, la fille de la Main du Roi, Otto Hightower.

La nouvelle série se déroulera environ 300 ans avant les événements de la saga à succès de HBO et le tournage devrait commencer en 2021 pour une diffusion en 2022. Elle sera basée sur le roman de l'auteur de Game of Thrones, George R.R. Martin, Fire & Blood, qui décrit la montée de la maison Targaryen.

Miguel Sapochnik, qui a réalisé certains épisodes de Game of Thrones, prendra en charge le pilote et quelques autres épisodes, tandis que les autres réalisateurs impliqués dans le projet sont Clare Kilner, Geeta V.Patel et Greg Yaitanes, qui sera également coproducteur exécutif.

