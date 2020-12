The Witcher: le tournage reprend sans Henry Cavill

Le tournage de la série The Witcher a dû reprendre sans son acteur principal, Henry Cavill, après que ce dernier eut subi une blessure à une jambe.

• À lire aussi: Cyberpunk 2077: des joueurs se font rembourser, CD Projekt Red s’excuse

Selon plusieurs sources, l'acteur portait un harnais de sécurité et était suspendu à six mètres au-dessus du sol lorsque l'incident s'est produit. Et, bien qu'il n'ait pas été hospitalisé, le tournage a été interrompu, car Cavill ne pouvait plus marcher correctement, selon le journal The Sun. Les médecins lui auraient alors ordonné de se reposer.

«Le tournage a été affecté à cause de ce qui est arrivé à Henry. Il était sur un parcours d'assaut et s'est blessé à la jambe. Il s'est soudainement arrêté et avait manifestement très mal. On ne savait pas si un objet avait heurté sa jambe ou s'il s'agissait d'une sorte de blessure aux ischiojambiers ou musculaire, a expliqué une source à The Sun. Ce n'était pas assez grave pour appeler une ambulance, mais ça a chamboulé le calendrier de tournage, car il ne peut pas marcher correctement.»

Le tournage aux studios Arborfield au Royaume-Uni se poursuit maintenant sans la vedette, qui se remet de ses blessures.

C'est déjà la deuxième fois que le tournage de la seconde saison de The Witcher est suspendu. D'abord en mars, lorsque l'acteur Kristofer Hivju a révélé qu'il avait été déclaré positif à la COVID-19, puis le mois dernier après plusieurs cas positifs au sein de la production.

Rejoignez notre serveur Discord!