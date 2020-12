Donjons et Dragons: Chris Pine pourrait jouer dans l'adaptation au cinéma

Chris Pine est en pourparlers pour jouer dans un nouveau film inspiré du jeu de rôle culte Donjons et Dragons.

La vedette de Wonder Woman est en négociation pour le premier rôle du projet, qui sera réalisé par les scénaristes de Game Night, Jonathan Goldstein et John Francis Daley.

Les détails de l'intrigue sont gardés secrets, mais on peut imaginer que l'univers sera basé sur le monde imaginaire des jeux de rôles, avec des humains, des elfes et des orques, et probablement des créatures monstrueuses.

Selon Deadline, Jonathan Goldstein et John Francis Daley prévoient de commencer la production du projet produit par Paramount et eOne au premier trimestre 2021 à Belfast, en Irlande du Nord, avant une sortie en mai 2022.

Donjons et Dragons avait déjà été réalisé pour le grand écran en 2000, mais le film, avec Jeremy Irons, Marlon Wayans et Justin Whalin, a été un échec tant critique que commercial. Bien qu'il n'ait pas réussi à impressionner les fans, deux suites ont été produites, mais sans bénéficier de sortie au cinéma, en 2005 et 2012.

On verra bientôt Chris Pine reprendre son rôle de Steve Trevor aux côtés de Gal Gadot dans Wonder Woman 1984 et il travaille actuellement sur le suspense psychologique Don't Worry Darling d'Olivia Wilde.

