Voici à quoi l'équipe Pèse sur Start va jouer durant le congé des Fêtes

Le temps des Fêtes s'annonce très différent pour beaucoup de familles québécoises cette année. On va se consoler un peu avec la panoplie de jeux qui sont sortis dernièrement.

Voici les jeux auxquels l'équipe Pèse sur Start jouera durant le congé des Fêtes! On espère vous inspirer un peu.

Reprendre et terminer des jeux qui «dorment» depuis trop longtemps dans sa collection ou se lancer dans de toutes nouvelles aventures? Telle est la question pendant le temps des Fêtes! Pour ma part, ce sera un peu des deux.

Croyez-le ou non, je n’ai toujours pas terminé Red Dead Redemption 2, après deux années à me coiffer on and off de mon chapeau de cowboy à temps perdu. Ainsi, je crois que les prochains jours seront le moment idéal de m’immerger pour de bon dans le périple d’Arthur Morgan.

La soif de nouveaux jeux se fait toutefois aussi sentir... surtout avec une PS5 sous la télé qui n’attend que ça! Comme j’avais jadis grandement apprécié les aventures de Peter Parker sur la PS4, il y a de fortes chances que Marvel's Spider-Man: Miles Morales se fraie un chemin jusque sur ma console.

Parlant de suite, celle de Last of Us, que je n’ai toujours pas essayée, risque aussi de faire partie de mes plans de fin d’année. Une histoire déprimante pour contrebalancer le monde coloré et plutôt léger de Spider-Man: Miles Morales? Ça devrait être assez complémentaire en effet.

Bref, ce ne sont pas les options qui manquent! Et dire que Cyberpunk 2077 pourrait même s’ajouter à tout ça...

Le temps des Fêtes passe souvent trop vite, mais les circonstances sont un peu différentes cette année, alors j’aurai peut-être un peu plus de temps pour le gaming. J’ai récemment acheté Assassin’s Creed Valhalla, mon tout premier Assassin’s Creed. Je n’avais jamais accroché avant! Mais Valhalla me semble parfait pour le congé, un peu comme Skyrim l’a souvent été durant les vacances d’hiver.

Sinon, je vais essayer de redonner une chance à Cyberpunk 2077. Je joue sur la PS5, et j’ai rencontré plusieurs problèmes, mais les quêtes m’intéressent quand même alors je vais persévérer.

J’ai déjà recommencé à explorer Animal Crossing: New Horizons depuis la mise à jour hivernale. Je ne vais pas manquer son événement de Noël et du Nouvel An, c’est clair!

Comme la majorité des habitants de la planète qui réussissent à passer outre les problèmes techniques, je vais consacrer mes vacances au jeu de l’heure, Cyberpunk 2077. J’ai pour but de le terminer, si ce n’est pas à 100%, du moins tenter de le compléter le plus possible avant mon retour en janvier.

Bien que mes sessions n’aient pas été sans anicroche, l’histoire excellente et la variété des quêtes à compléter ont réussi à en faire un jeu dans lequel j’ai déjà plus de 35 heures de jeu, et plusieurs heures à venir.

Je souhaite, de tout cœur, que CD Projekt Red amène une solution bientôt pour permettre à la communauté sur consoles de pouvoir apprécier le jeu autant que je l’apprécie, et d’avoir du plaisir à s’y perdre pendant des heures!

Un des meilleurs jeux lancés cette année est Factorio (officiellement du moins, puisqu’il était auparavant offert en accès anticipé), un jeu de stratégie où un ingénieur doit construire de véritables usines pour exploiter les ressources d’une planète où il s’est écrasé, se défendre contre des extra-terrestres, découvrir de nouvelles technologies et éventuellement construire une fusée qui lui permettra de retourner à la maison.

C’est un jeu d’optimisation qui créé la dépendance, et dans lequel on peut passer 4 heures en clignant des yeux. Pas étonnant que des joueurs y jouent régulièrement des centaines et des milliers d’heures.

J’ai été obligé d’interrompre ma partie après 44 heures seulement l’été dernier (l’équivalent d’un prologue pour un jeu comme Factorio), alors j’ai l’intention de profiter des fêtes pour m’y remettre.

Y’a de bonnes chances que je joue à Cyberpunk 2077, comme la moitié de la planète. Même si quelque chose me dit que ça sera jamais aussi cool que l’équipe marketing veut nous faire croire, j’me suis fait avoir par le hype pis je vais l'acheter dès que je tombe en vacances. Je vais aussi jouer à «essayer de me trouver une PS5», un jeu que je n’aime pas particulièrement, mais qui prend beaucoup de mon temps.

Je vais commencer Spiderman: Miles Morales, en espérant pouvoir le finir sur PS5. Mais avant, je veux finir la version précédente à 100%. Je risque d’y arriver avant les Fêtes (et l’écrire ici me met de la pression). Ah pis je viens d’acheter Ghost of Tsushima, donc je vais jouer à ça aussi vu que j’ai juste 1-2h de fait jusqu’à maintenant.

Bref, j’ai pas tant besoin de la PS5 tout de suite quand j’y pense, donc je me retiens de pas l'acheter à un maudit scalper, mais maudit que ça ferait du bien de plus avoir le bruit d’avion de ma PS4 dans le salon...

La saison des fêtes s’annonce vraiment triste pour tout le monde. Mais heureusement pour nous, l’univers vidéoludique nous offre un beau pêle-mêle de jeux.

Je vais probablement me laisser tenter par Cyberpunk 2077, qui va pouvoir me tenir en haleine au moins jusqu’à la fin des fêtes. Et pour continuer avec CD Projekt Red, j’aimerais vraiment commencer l’histoire de The Witcher, chose que je n’ai jamais eu l’occasion de faire. Je pense que ce jeu me réserve de belles surprises.

Sur une tout autre note, et cette fois-ci, un peu plus posée, je vais probablement me replonger dans Animal Crossing: New Horizons. Le jeu propose de vivre les fêtes de fin d’année bien entourée et sous la neige. Là où la distanciation sociale et le confinement ne pourront être qu’un mauvais souvenir, je serais entourée de mes amis, de bonhomme de neige et de belles décorations. Beau party et plein de fun en vue!

Cyberpunk 2077. Bien que le jeu ne fasse pas l'unanimité, je suis plutôt d'avis que le jeu est fantastique et j'ai beaucoup de difficulté à le lâcher! Quand j'aurai terminé ma partie en tant que Netrunner Corpo, j'ai bien hâte d'essayer de jouer une grosse brute qui règle ses problèmes avec moins de... finesse.