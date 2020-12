Eternals: Gemma Chan surprise d’obtenir un rôle dans le film

Gemma Chan a été étonnée de se voir offrir un rôle dans Eternals si peu de temps après son apparition dans Captain Marvel, dans lequel l'actrice de 38 ans jouait, face à Brie Larson, la méchante Minn-Erva.

Or, à sa grande surprise, on lui a offert le rôle de l'extraterrestre immortelle et surhumaine Sersi dans le prochain film Eternals. Elle a par la suite révélé que le patron du studio, Kevin Feige, était derrière la décision de la ramener dans l'univers cinématographique Marvel.

«Mon personnage meurt dans [Captain Marvel], donc je pensais qu'il n'y avait aucune chance que je revienne vraiment, ce qui me dérangeait un peu», a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter.

«Mais ensuite, j'ai rencontré Kevin Feige pendant le circuit des récompenses pour Crazy Rich Asians et, à l'improviste, il est venu et a dit: ''Nous serions ravis de vous revoir. Nous serions ravis d'utiliser au mieux vos talents. Nous voulons que vous fassiez autre chose, alors trouvons un projet''. Mais, pour être honnête, je n'avais aucune idée que ce serait si tôt», a-t-elle admis.

Gemma Chan apparaîtra aux côtés d'Angelina Jolie, de Richard Madden et de Salma Hayek dans Eternals et elle a révélé que la réalisatrice Chloe Zhao était revenue aux sources lors de la création de la version grand écran du célèbre comics.

«C'est une histoire vraiment épique. Très ambitieuse. J'ai le sentiment que ce sera un film de superhéros qui ne ressemblera pas à un film de superhéros», a affirmé Gemma Chan, notant que la cinéaste avait essayé d'éviter d'utiliser beaucoup d'effets spéciaux.

«Cela peut paraître évident à dire, mais ils essaient de faire quelque chose de différent avec ce film. Nous avons beaucoup filmé sur place, en utilisant beaucoup de lumière naturelle.»

Eternals devrait sortir en novembre 2021.

