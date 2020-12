Fast and Furious: Christopher Nolan est un fan de la franchise

Christopher Nolan adore Fast and Furious. Le réalisateur à qui l'on doit des superproductions telles que Inception, Tenet et la trilogie The Dark Knight, a révélé qu'il avait un penchant pour la saga automobile devenue culte avec Vin Diesel, Ludacris, Michelle Rodriguez et Tyrese Gibson.

• À lire aussi: Star Wars: c’est officiel, il y aura une série sur Boba Fett

Nolan s’est dit tout particulièrement fan du premier film de la saga, sorti en 2001 et réalisé par Rob Cohen, mais a confié qu’il avait aussi «un faible pour Tokyo Drift».

«Et puis la compétence derrière les films de Justin Lin, à mesure qu'ils devenaient de plus en plus fous et de plus en plus énormes, ils sont devenus autre chose, mais quelque chose de plus amusant», a-t-il ensuite ajouté, à l’occasion d’une entrevue pour le podcast Happy Sad Confused.

En ce sens, le cinéaste britannique a précisé qu'il aimait l'idée que chaque Fast and Furious essaie de dépasser le précédent.

«Ce qui est amusant à propos de ces films, c'est que même s'ils sont devenus de plus en plus énormes, comme les suites devraient le faire, tout le monde se plaint toujours que les suites deviennent plus énormes, mais c'est nous qui faisons que ces suites le sont. Nous voulons qu'elles soient plus énormes, on ne veut pas qu'elles soient plus petites», a-t-il expliqué.

Le neuvième opus de la série, Fast and Furious 9, devrait sortir en mai 2021.

Rejoignez notre serveur Discord!