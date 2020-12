Revue de l’année: les moments forts de 2020 de Lemus

On peut clore enfin l’année 2020 qui n’a pas été de tout repos. Pendant des mois, nos vies ont été mises sur pause. Chez Pèse sur start toutefois, ç’a été une tout autre histoire. L’année a bien sûr été parsemée de moments inoubliables, et quelques-uns ont particulièrement retenu mon attention, de façon très positive!

La place du jeu vidéo dans notre quotidien a plus que jamais été validée, et c’est avec beaucoup de bonheur que nous avons accueilli sa montée en popularité.

La montée fulgurante de Among Us

L’une des plus belles surprises de 2020 a été la popularité d’un petit jeu indépendant qui a explosé. Among Us a été sur les lèvres de tout le monde sur le web, et il faudrait vivre sous une roche pour ne pas connaître ce nom.

Bien sûr, je vais toujours être heureuse de voir le succès d’un petit studio indépendant exploser de la sorte, car on sait à quel point les développeurs travaillent fort pour se démarquer au sein de l'industrie.

Among Us a toutefois apporté quelque chose dont on nous a privés au printemps: pouvoir se rassembler avec ses amis et renouer avec ceux-ci. J’ai renoué avec d'anciens amis qui m’ont fait connaître de nouvelles personnes qui font maintenant partie de mon entourage.

Ce jeu a su, malgré son «climat de débat», alimenter les soirées de plusieurs gamers qui n'ont pas vu les heures filer. Que du plaisir garanti, si vous avez le bon groupe d’amis!

Cyberpunk 2077 a foiré, sans toutefois me décevoir

C’est sans grande surprise que je me dois de parler de Cyberpunk 2077. Avec tous les reports et «scandales» qui ont été rapportés dans l’actualité, ce n’était pas sans crainte que j’attendais la sortie du jeu de CD Projekt RED.

Malgré les bogues graphiques et de performance ici et là, et après plusieurs minutes à arranger mes préférences, Cyberpunk 2077 a réussi à me rendre accro.

L’histoire est enivrante, l’environnement et l’atmosphère m’ont séduite et la jouabilité est solide. Cyberpunk 2077 a réussi son pari, et a presque réussi à me faire oublier mon amertume avec les reports incessants.

La communauté de Pèse sur start

Vous ne le savez peut-être pas mais, au départ, Pèse sur start n’était pas dans mes tâches principales.

J’ai d’abord été engagée comme designer pour la compagnie, et mes collaborations pour Pèse sur start, même si visibles à cause des diffusions en direct sur Twitch, étaient d’abord très sporadiques.

J’ai toutefois la chance, grâce à la confiance de mes patrons, de pouvoir maintenant exercer un métier de rêve avec la meilleure équipe au monde. Et du même coup, j'ai aussi eu la chance de découvrir cette belle communauté grandissante qu’est celle de Pèse sur start. Cette année, plus que jamais, la communauté PSS a été très présente et vocale!

On ne se rend pas toujours compte qu’en fin de compte, vous lisez nos articles et écoutez ce qu’on dit, que ce soit dans un balado ou lors d'une diffusion Twitch. Je voulais donc prendre l’occasion de vous remercier d’être là, et d’être l’une des communautés les plus cools sur le web!