Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans le gaming en 2021?

L'année 2020 a apporté son lot de défis à l'industrie du gaming. Des événements majeurs ont été annulés, les studios ont dû s'ajuster au télétravail et on a vu plusieurs reports importants.

Mais, le gaming a été tout sauf monotone cette année. On a eu de grandes sorties de jeu, les titres indépendants ont gagné encore plus d'espace et on a même une toute nouvelle génération de consoles. Ce n'est pas rien!

Avec tous les ajustements qui ont été faits (et improvisés!) en 2020, on croit que c'est le moment idéal d'envoyer dans l'univers nos quelques suggestions pour l'industrie du gaming.

Voici donc ce que l'équipe de Pèse sur start souhaite voir dans le gaming en 2021!

Kazzie

Écoutez, Bus Simulator 2021 s’en vient alors visiblement, l’année s’annonce magique.

Mais plus sérieusement, en 2021, j’aimerais qu’on cesse d’annoncer des jeux ou leurs dates de sortie trop à l’avance. Ce n’est pas nécessairement la faute des devs; il y a probablement des gens à cravate derrière ces choix, mais je crois qu’on doit cesser de trop promettre à l’avance. Je préfère une annonce concrète d’un jeu pratiquement prêt, un peu comme Nintendo l’a fait récemment avec Origami King et Super Mario 3D All-Stars. Je n’ai pas besoin de savoir que dans 9 ans, il y aura potentiellement un jeu cool.

En 2021, j'espère aussi qu'on va trouver des solutions contre la revente. Que ce soit pour des consoles ou des cartes graphiques, je ne veux plus que les «scalpers» profitent de notre passion. C'est vraiment fâchant d'essayer de faire une simple mise à niveau sur son ordinateur, mais devoir attendre des mois parce que tout est en rupture de stock, ou sur Market Place pour un prix exorbitant.

Sinon, mon plus grand souhait gaming pour 2021, c'est de voir toutes les communautés cohabiter paisiblement. En 2020, j'ai vu des développeurs et journalistes gaming se faire harceler en ligne à des niveaux inimaginables. Je ne veux plus voir ça. Y'a une méchante grosse différence entre critiquer quelque chose et envoyer des menaces à des individus ou s'acharner sur ceux-ci juste parce qu'on a décidé qu'on n'aimait pas un jeu avant même qu'il ne sorte.

Ah et, une dernière chose que j'aimerais voir en 2021: encore plus d'amour pour les jeux indépendants!

Raphaël

J’aimerais vraiment que les grands studios de l’industrie repensent le concept des traditionnelles «dates de sortie». Après la multitude de retards et autres faux espoirs des derniers mois, il faut se rendre à l’évidence: la taille des jeux d’aujourd’hui et tous les imprévus qui peuvent survenir (allô la pandémie!) font en sorte qu’il devient difficile de fixer une date de parution que l’on pourra assurément respecter. S’en suivent alors d’inévitables reports, de la déception chez les joueurs et, surtout, de la pression inutile sur les employés (et du crunch) pour livrer les titres dans les délais. Est-ce qu’on pourrait revoir les bases de tout ça en 2021? Ce serait pas mal du tout.

Aussi, au cours de la prochaine année, Microsoft a définitivement besoin de jeux de «nouvelle génération» pour faire valoir la puissance de la Xbox Series X. C’est une excellente console... mais, pour l’instant, il n’existe pas grand-chose pour le prouver. Le constat est un peu moins accablant du côté de la PS5, mais disons quand même que l’arrivée en 2021 d’Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart ou encore du prochain God of War fera le plus grand bien.

Sinon, parlons de nos amis les revendeurs et leurs bots... Ce qu’ils ont fait rager de pauvres internautes en 2020! Oui, les quantités disponibles de PS5 et Xbox Series X/S à leur sortie respective n’étaient pas très élevées, mais les «scalpers» n’ont certainement pas simplifié la tâche de réserver une nouvelle console en ligne. C’est un souhait un peu utopique, mais serait-il possible de trouver une solution en 2021 pour faire en sorte que, lors d’un prochain lancement majeur, les produits se retrouvent entre les mains des joueurs et non pas des revendeurs?

Je vais terminer ma prise de parole ici avec une petite confession: à part un Call of Duty une fois de temps en temps, je ne suis pas un gros fan de jeux en ligne. En 2021, je souhaite donc (vraiment fort) que le grand retour des campagnes solo se poursuive. Après une montée fulgurante des titres multijoueur, le balancier semble vouloir retourner depuis quelque temps du côté des aventures solo et, aussi sincèrement qu’égoïstement, ça me plaît beaucoup. C’est bien d’utiliser les jeux vidéo pour socialiser, mais, en ce qui me concerne, rien ne vaut un périple inoubliable, bien écrit et réalisé, que l’on découvre seul avec sa manette. C’est dit!

Christine

Je souhaite voir des studios avoir le courage d'explorer des sujets qui sont parfois évités par la société, qui sont dits tabous et controversés. Sans les nommer, j'aimerais que des jeux qui se veulent plus «edgy» le soient pour vrai, et évitent de prendre le chemin facile et «vanille». C'est le moment d'essayer et d'y aller à fond!

J'aimerais que les grandes sociétés et compagnies cessent de jouer avec l'offre et la demande. Livrez la marchandise une fois pour toutes ou soyez transparents avec nous, plutôt que de nous faire attendre comme des poissons! Traitez-moi de naïve ou de gratte-sous s'il le faut, mais je ne serai jamais à l'aise de donner quelques centaines ou milliers de dollars durement gagnés à la sueur de mon front pour la promesse d'obtenir un objet tant convoité sans une date de livraison certaine.

Je souhaite voir moins de guerres inutiles entre consoles et PC. Réunissons-nous autour de notre amour du jeu vidéo au lieu de nous diviser pour une question matérielle. Moins de sel, les amis!

Je souhaite qu'on nous livre les jeux quand ils sont prêts, pas quand la masse le demande. C'est correct les retards quand c'est pour bien faire les choses!

J’ai hâte de retrouver la communauté Pèse sur start dans les conventions et les événements! C’est le fun de vous voir!

Maxime

Avoir plus de jeux à grand déploiement courts

Je n’aime pas les jeux longs. Il y a bien des exceptions, mais généralement, un jeu à grand déploiement qui dure 20 heures dure 10 heures de trop.

J’ai toujours trouvé l’obsession de l’industrie pour la longueur des jeux complètement ridicule. Personne n’a jamais dit «ce film est bon, mais il ne dure que 2h», ou « ce livre vaut la peine, il fait 2000 pages». Surtout à une époque où il y a plein d’excellents jeux gratuits, l’association entre la longueur et la qualité ne tient juste plus la route.

Il y aura toujours de la place pour des jeux immenses (comme Cyberpunk 2077, par exemple). Mais pour la grande majorité des titres, des jeux AAA plus courts offriraient plusieurs avantages. L’expérience serait plus concentrée et probablement meilleure du début à la fin, et ils permettraient à tous les joueurs de finir les jeux plutôt que de les abandonner au milieu comme ça arrive trop souvent.

Pour les développeurs, des univers plus confinés permettraient de mieux lécher ce qui est créé et réduirait probablement la charge de travail. Tout le monde en sortirait gagnant.

Le Jeanbart

J’espère qu’on va avoir plus de jeux disponibles en cross-platform, et que tranquillement, ça devienne la norme pour les jeux qui ne sont pas exclusifs.

J’espère que Sony va bonifier son offre PS+ pour la rendre plus compétitive face à l’offre de Microsoft.

J’espère qu’on va avoir un aperçu du futur: pas juste des textures plus hi-res et des mondes plus vastes qui chargent plus rapidement. Je veux un wow factor, please.

J’aimerais voir des petits trésors émerger du Playstation Store. Des jeux que personne n’attend, mais qui finissent en grand succès critique, et nous donnent un excellent ratio fun vs attentes.

Je souhaite fort que la DualSense soit aussi cool que tout le monde le dit et que ses nouvelles capacités servent réellement dans les jeux.

J’espère que les Sony et Microsoft vont fabriquer plus de consoles et se mettre une note pour la prochaine génération d’en fabriquer plus avant la sortie. C’est ben cool le hype pis la demande élevée de leur côté, mais y’aurait moins de frustration si on retardait une sortie de 2 mois et que tout le monde pouvait en avoir (but Noël = $$$).

JoueurSansFromage

Mon souhait est que la Stadia reçoive prochainement sa mise à jour de Raytrace, qui ferait de la plateforme un réel compétiteur «next-gen». Ceux qui me suivent savent très bien que j'adore la Stadia, mais il est vrai qu'elle est sur certains points un pas derrière la PlayStation 5 et la Xbox Series X actuellement.