Mission Impossible 7: Tom Cruise va terminer le tournage sur une ancienne base militaire

Tom Cruise va reprendre le tournage de Mission Impossible 7 sur une ancienne base militaire au Royaume-Uni.

La production du septième volet de la franchise, réalisé par Christopher McQuarrie, a été touchée par plusieurs problèmes liés à la crise sanitaire mondiale. Le tournage a été interrompu à plusieurs reprises en raison de cas de COVID-19 parmi l'équipe.

Tom Cruise a aussi fait la une des journaux, au début du mois, à la suite d'une altercation explosive contre deux membres de l'équipe qui avaient enfreint les protocoles stricts en vigueur sur le plateau de tournage en ne respectant pas les règles de distance physique. «Si je vous vois le refaire, vous êtes foutus. Et si quelqu'un dans cette équipe le fait, c'est fini», l'avait-on entendu hurler dans un enregistrement obtenu par The Sun.

Ce faisant, l’acteur aurait maintenant pris des mesures draconiennes pour s'assurer que le tournage de la superproduction très attendue puisse se terminer.

Selon le journal britannique The Sun, le comédien de 58 ans aurait dépensé des millions pour transférer la production aux Longcross Film Studios, un ancien site d'essais de chars du ministère de la Défense britannique, dans le Surrey, reconverti en studios de tournage qui ont déjà été utilisés pour des films comme Skyfall et Guardians of the Galaxy.

Variety a d’ailleurs confirmé que Tom Cruise était de retour au Royaume-Uni après ses congés de Noël aux États-Unis, et les journalistes pensent que le tournage principal du film devrait s'achever à Longcross.

Bien que le studio de cinéma soit situé au sud-ouest de Londres, dans la zone soumise aux restrictions de niveau 4 au Royaume-Uni, la production – qui met également en scène Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg et Rebecca Ferguson – est autorisée à continuer dans le respect des protocoles stricts relatifs à la COVID-19.

