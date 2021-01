Nintendo et Reggie Fils-Aimé ont «poliment refusé» de collaborer avec Kanye West

L’idée d’une collaboration entre Nintendo et Kanye West vous fait sourciller? Et pourtant! Dans un univers parallèle, un tel projet aurait bien pu se concrétiser.

Dans un épisode de son podcast Talking Games with Reggie & Harold, enregistré plus tôt cette année, l’ex-patron de Nintendo Reggie Fils-Aimé a dévoilé qu’il avait déjà «poliment refusé» de travailler avec le rappeur Kanye West sur un projet de jeu vidéo.

Selon le site Nintendo Everything, qui a partagé un extrait de l’émission samedi dernier, West aurait d’abord visité le kiosque de Nintendo lors d’une édition de l’E3 «il y a plusieurs années». Après y avoir croisé nul autre que Shigeru Miyamoto, le chanteur aurait demandé à rencontrer Reggie Fils-Aimé, rencontre qui se serait finalement déroulée un peu plus tard dans les bureaux de West.

C’est à ce moment que la vedette aurait partagé à l’ancien grand manitou de Nintendo qu’il «expérimentait avec du contenu de jeu vidéo» et qu’il «voulait travailler» avec la célèbre entreprise japonaise.

«Nous avions tellement de projets différents en développement chez Nintendo que la possibilité de faire quelque chose avec Kanye n’était juste pas là. J’ai donc dû trouver une façon de poliment refuser cette opportunité de travailler avec lui», a affirmé Fils-Aimé.

«Je lui ai dit: "Kanye, tu ne veux pas travailler avec nous, parce que nous sommes durs, nous sommes difficiles. Tout ce que nous faisons, c’est pousser pour le meilleur contenu. Nous ne serions pas le type de partenaires avec qui tu voudrais travailler". Il m’a regardé et m’a dit: "Reggie, tu es exactement le genre de partenaire que je veux pour cette raison". J’étais comme: "Oh mon Dieu"», a-t-il poursuivi.

Qu'aurait bien pu donner une collaboration entre Nintendo et Kanye West? On ne le saura (très) fort probablement jamais. Cela dit, avec les plus récentes frasques de l’artiste, certains cyniques diront que c’est peut-être une bonne chose...

