Wonder Woman 3: Gal Gadot et Patty Jenkins se retrouveront pour un troisième film

Gal Gadot et Patty Jenkins, qui ont travaillé pour la première fois ensemble sur Wonder Woman en 2017, termineront la trilogie de la superhéroïne avec un dernier épisode, a confirmé Warner Bros.

«Alors que les fans du monde entier continuent de suivre Diana Prince, à qui nous devons la solide performance du week-end d'ouverture de Wonder Woman 1984, nous sommes ravis de pouvoir poursuivre son histoire avec nos vraies “wonder women” – Gal et Patty –, qui reviendront pour conclure la trilogie au cinéma, prévue de longue date», a déclaré dans un communiqué Toby Emmerich, président du groupe Warner Bros. Pictures.

Gal Gadot reprendra son rôle de Diana Prince, alias Wonder Woman, avec Patty Jenkins à la réalisation et à l'écriture du scénario.

Selon Variety, Warner Bros. a également déclaré que le troisième film Wonder Woman sortirait dans les salles de cinéma et ne serait pas directement diffusé en streaming.

La nouvelle est tombée au moment où Wonder Woman 1984, la suite de la superproduction de 2017, a connu le plus grand week-end d'ouverture en trois jours de toutes les sorties en salle depuis le début de l'épidémie de COVID-19 aux États-Unis. Selon Deadline, le film a récolté à ce jour 16,7 M$ en sol américain et 85 M$ dans le monde entier.

On ne sait pas encore quand commencera la production du troisième volet de Wonder Woman, car Gal Gadot et Patty Jenkins travaillent ensemble, en ce moment, sur un autre projet – un film sur Cléopâtre – en développement chez Paramount.

L'actrice israélienne a également participé à des séances de tournage additionnelles pour la version de Zack Snyder de Justice League, qui doit sortir sur HBO Max l'année prochaine, tandis que Patty Jenkins a récemment été choisie comme réalisatrice du nouveau film de Star Wars, Rogue Squadron, qui sortira en salle en 2023.

