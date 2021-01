Geoguessr: participez à la ligue Pèse sur Start durant le mois de janvier!

Écoutez, on n'a pas besoin de vous rappeler que le mois de janvier s'annonce un peu ennuyeux. Mais on peut peut-être vous proposer une activité amusante qui vous changera les idées.

Pèse sur Start organise une ligue spéciale du jeu Geoguessr tout au long du mois de janvier. Le principe du jeu est simple: on vous déploie quelque part sur une carte Google Street View et votre objectif est de vous retrouver et identifier exactement où vous êtes, sans utiliser Google Maps ou faire des recherches en ligne.

Capture d'écran

Vous devez donc avancer, reculer, observer, lire les pancartes et parcourir le monde en mode Street View afin de vous retrouver. Chaque carte a 5 rondes, et une nouvelle carte sera jouable tous les jours.

On a déjà plusieurs participants qui ont eu d'excellents scores sur la première carte.

Capture d'écran

Vous voulez vous inscrire à notre ligue? C'est totalement gratuit, et ça se passe ici. On va publier les scores sur Discord ainsi que sur nos réseaux sociaux!

Bonne chance à tous!

