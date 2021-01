10 jeux parfaits auxquels jouer le soir pour décompresser

Les nouvelles sont difficiles à digérer ces temps-ci. On est confinés depuis des mois, les statistiques font peur et on a passé un temps des Fêtes vraiment pas comme les autres.

Le gaming n’est certainement pas une solution à nos maux. Mais, un bon jeu pourra peut-être vous aider à décrocher durant quelques heures, surtout si on doit rester à la maison le soir.

Voici donc 10 suggestions de jeux qui sont parfaits pour décompresser le soir. Ils ne sont pas trop difficiles ni remplis d’énigmes qui vous feront forcer du cerveau. On lâche prise!

Life is Strange

DONTNOD Entertainment / Square Enix

La série Life is Strange est parfaite pour quelques soirées tranquilles, car elle est divisée en chapitres. Vous pouvez donc suivre les touchantes histoires, un chapitre à la fois. Certes, vous allez probablement vouloir dévorer le jeu rapidement, mais son style narratif est encore mieux digéré à petites doses.

Gartic Phone

Courtoisie

Gartic Phone est probablement le jeu le plus divertissant à jouer en gang en ce moment! Gratuit et jouable à partir d’un navigateur, le jeu ressemble un peu au Téléphone ou à Telestrations. Vous écrivez une phrase, et la personne suivante devra illustrer celle-ci. La prochaine personne devra ensuite décrire l’image dessinée et ainsi de suite. C’est toujours très drôle!

No Man's Sky

Hello Games

Le jeu No Man’s Sky a connu un lancement très difficile en 2016, un peu semblable à celui de Cyberpunk 2077. Toutefois, les nombreuses mises à jour ont transformé l’expérience et le jeu connaît énormément de succès en ce moment. Grâce à son atmosphère zen, le jeu de survie dans l’espace vous aidera totalement à décrocher.

Minecraft

Courtoisie

Pour ceux qui ne l’ont jamais essayé, Minecraft peut avoir l'air « plate ». Mais, détrompez-vous, ce n’est pas pour rien que le jeu continue d’occuper des gamers de tous les groupes d’âge. Minecraft vous permet de jouer à votre rythme et construire tout ce que vous pouvez imaginer. Un de nos collègues a construit un énorme stade sportif, alors laissez aller votre imagination!

Untitled Goose Game

House House / Panic

Maintenant qu’un mode coop a été ajouté à Untitled Gooss Game, vous pouvez jouer les oies diaboliques avec votre amoureux ou coloc. Untitled Goose Game propose de petits puzzles simples où vous devez voler des objets et fâcher tout un voisinage. Et si jamais vous n’êtes pas habitués aux énigmes de jeux vidéo, vous pouvez suivre un walkthrough et ne pas trop vous casser la tête.

The Sims

EA

La série Sims, c’est un grand classique indémodable. Certes, Sims 4 vient avec son lot de problèmes pour les grands fans, mais le jeu demeure quand même une bonne source de calme. Juste la création de personnages pourrait vous occuper durant des heures! Et que dire du design de maisons? On peut construire la maison qu’on ne va jamais pouvoir réellement acheter. Parfait pour quand on a le goût de rêver un peu.

Doom Eternal

id Software / Bethesda Softworks

En plus d’être parfait pour se défouler, Doom Eternal est un jeu d’une excellente qualité. C’est pas une grande histoire touchante qui vous prendra par les sentiments, mais plonger en enfer pour exterminer plein de démons vous fera certainement beaucoup de bien. Du gros fun avec une jouabilité très solide.

Burnout Paradise

EA

Ce n’est pas pour rien que la série Burnout est appréciée; elle propose beaucoup de divertissement avec très peu d’effort. C’est peut-être pas très intelligent de faire crasher des voitures juste pour les voir revoler, mais ça défoule. Ce n'est pas la franchise qui changera votre vie de gamer, mais c'est le fun en maudit.

Beat Saber

Beat Games

Impossible de passer à côté de Beat Saber si vous avez un casque de réalité virtuelle; c’est un incontournable pour cette technologie. Mais, c’est aussi le jeu idéal pour quelqu’un qui veut décompresser, écouter de la bonne musique et même danser. Tout ça, avec des sabres laser!

Gris

Gris est une aventure qui pourrait vous faire verser quelques larmes, alors soyez avertis. Mais cette aventure, elle est magnifique. On en sort avec une douce leçon de persévérance et de courage. Et les graphismes sont carrément époustouflants!

Bonus

Si vous cherchez plutôt des jeux qui vous occuperont durant de longues, longues heures, vous pouvez toujours visiter les séries Elder Scrolls et The Witcher. Il y aussi plein d'excellents jeux de simulation comme Flight Simulator, Farming Simulator et même House Flipper ou le charmant jeu Stardew Valley.

