Borat: il n’y aura pas de troisième film, selon Sacha Baron Cohen

Fans de Borat, ne retenez pas trop votre souffle: Sacha Baron Cohen a confirmé qu’il n’avait pas l’intention de ramener l’illustre personnage pour un troisième film.

En entrevue avec Variety, le comédien a souligné que s’il avait interprété le journaliste kazakh une fois de plus cette année pour Borat Subsequent Moviefilm, paru en octobre, c’était pour une raison bien particulière et qu’une autre occasion du genre risquait peu de se présenter à nouveau.

«J’ai ramené Borat à cause de Trump. Il y avait une raison de faire ce film et je ne vois pas vraiment l’utilité de le faire à nouveau. Donc, oui, [le personnage] est rangé dans une armoire», a-t-il confié au magazine américain.

Sacha Baron Cohen a par ailleurs souligné qu’initialement, il ne pensait pas donner de suite au premier film de Borat, parce qu’il avait été «traumatisé» à la suite du tournage d’un autre documenteur, Brüno, paru en 2009.

«Pour à peu près six mois après [Brüno], dès que j’entendais une sirène de police, je commençais à être tendu, parce que j’ai tellement été pourchassé par la police. Je me suis juré de ne plus jamais faire un autre film clandestinement», s’est-il remémoré.

Cela n’a toutefois pas empêché l’acteur de finalement replonger une fois de plus dans le personnage de Borat pour tenter de faire échec à Donald Trump.

«J’ai senti que la démocratie était en péril, j’ai senti que la vie des gens était en péril et je me suis senti obligé de terminer le film. C’était initialement un film à propos des dangers de Trump et du trumpisme. Ce que le coronavirus a démontré, c’est qu’il y avait un effet meurtrier à son partage de mensonges et de théories du complot», a-t-il précisé.

Borat Subsequent Moviefilm peut être visionné sur Prime Video, le service de diffusion sur demande d’Amazon.

