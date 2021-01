Nintendo Switch: la console devrait dépasser les ventes PS5 et Xbox Series X en 2021

Le succès de la Nintendo Switch n'en finit pas. La console pourrait bien dépasser les ventes de la PlayStation 5 et des Xbox Series X et S en 2021, affirment certains experts. Malgré une certaine «ancienneté», la console a su tirer profit des mesures de confinement partout dans le monde en s'attirant les faveurs des joueurs confinés chez eux.

Les experts placent déjà Nintendo comme le grand vainqueur des ventes de consoles en 2021, malgré l'arrivée très récente des machines nouvelle génération de Sony et de Microsoft. Après une année 2020 très faste, la Nintendo Switch continuera sa percée dans les foyers du monde entier, avancent plusieurs analystes: «Malgré le lancement des consoles PlayStation 5 et Xbox Series, ce sera la Nintendo Switch qui finira par vendre le plus de consoles en 2021», a prédit Mat Piscatella de NPD Group au site GamesIndustry.biz. Une prédiction partagée par Serkan Toto de Kantan Games: «La Switch sera la console la plus vendue cette année, poussée par davantage de jeux first party, une mise à jour du matériel et une console qui est devenue un produit à la mode pour le marché de masse au cours de 2020». La disponibilité des consoles de nouvelle génération pourrait également aider les ventes de la Switch.

La Nintendo Switch est en bonne voie pour continuer de dominer un marché encouragé par les mesures de confinement en 2020 et l'énorme succès de Animal Crossing: New Horizons, devenu un véritable phénomène mondial. Sorti en mars 2020, l'opus est devenu le deuxième jeu le plus joué de l'année en Europe, a dévoilé Nintendo.

D'après les experts, les nombreux contenus sur la plateforme, associés à des promotions et l'annonce d'une Switch Pro, pourraient consolider l'avance de la console sur ses concurrentes. Le service Nintendo Swith Online vient d'ailleurs de proposer un essai gratuit de sept jours à quiconque, de plus de 18 ans, en fera la demande en ligne. Une manière d'attirer encore plus de nouveaux adeptes. Cette offre sera valable jusqu'au 8 février prochain, mais ne pourra être utilisée par un compte Nintendo disposant déjà d'un abonnement individuel ou familial.

Déjà en 2020, la Nintendo Switch avait dépassé au Japon les ventes de la Wii, qui avait connu un énorme succès à l'époque. Des chiffres qui étaient pourtant déjà conséquents. Aux États-Unis, la Nintendo Switch et sa version Switch Lite ont été vendues à 1,35 million d'unités rien que pour le mois de novembre, restant ainsi pour le 24e mois consécutif la console la plus vendue sur le sol américain, avait dévoilé NPD Group.