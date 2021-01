The Flash: Ray Fisher démissionne

Cyborg, le personnage de Ray Fisher dans The Flash, a été supprimé du film, après que l'acteur s'en soit pris en juillet dernier à Warner Bros et DC Films, accusant le réalisateur Joss Whedon d'avoir eu un comportement «vulgaire, abusif et non professionnel» lorsqu'ils tournaient Justice League.

Une enquête interne avait été lancée par WarnerMedia pour juger ces accusations, mais les pontes du studio ont déclaré que Ray Fisher refusait de coopérer, et au début du mois de décembre, un communiqué du studio évoquait « une action » prise à son encontre, sans donner plus de détails.

Ray Fisher devait reprendre son personnage de Cyborg dans The Flash, aux côtés d'Ezra Miller, mais il a dévoilé sur Twitter le 30 décembre qu'il démissionnait du rôle, s'en prenant à Walter Hamada, le président de DC Films. « Walter Hamada est le pire des facilitateurs. Il ment, et l'article raté des communicants de Warner Bros publié le 4 septembre évacue les vrais problèmes de l'enquête de Justice League. Je ne participerai à aucune production qui leur est associée », a-t-il écrit.

Selon des journalistes de The Wrap, les producteurs ont ainsi réécrit le scénario pour exclure Cyborg. Son rôle ne sera pas réattribué. Ray Fisher avait repris le rôle pour tourner des scènes dans la version de Zack Snyder de Justice League.