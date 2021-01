CES: ce gadget d’YSL est une véritable «imprimante» à rouge à lèvres

À l'occasion du CES 2021, la renommée société française Yves St-Laurent vient de créer un appareil électronique qui modernise littéralement la manière de créer un rouge à lèvres avec lequel vous choisissez la couleur désirée directement sur votre téléphone intelligent.

Telle une imprimante avec des cartouches de couleurs, l’appareil Yves Saint-Laurent rouge sur mesure mélange trois dosettes de rouge à lèvres de couleurs différentes selon les réglages de l’application mobile éponyme.

Une fois les couleurs combinées, la nuance souhaitée est créée. Le haut de l'appareil équipé de la technologie Bluetooth se détache pour avoir sous la main du rouge à lèvres de la même teinte pour emporter et retoucher au besoin.

Trois manières de choisir la teinte désirée

Les porteuses de rouge à lèvres ont trois choix pour définir la teinte :

La roue des teintes pour en sélectionner une parmi une vaste gamme de couleurs;

La correspondance des teintes qui permet d’en créer une en fonction d’une tenue ou d’une couleur préférée à partir d’une photo; et

Le styliste des teintes qui détermine en fonction d’algorithmes intelligents entre trois teintes qui conviendraient le mieux à une tenue, également à partir d’une photo.

Les ensembles de rouge à lèvres coûteront 100$US. Pour éviter les copies, les cartouches sont vérifiées par une puce RFID comme celles que l’on trouve sur nos téléphones intelligents pour le paiement par cartes de crédit.

L'appareil coûte 299 $ et peut être commandé dès aujourd'hui. Chaque précommande comprend deux jeux de couleurs dans les gammes rouge, nue, orange ou fuchsia. Le tout sera expédié au début du printemps. L'appareil sera ensuite plus largement disponible en septembre. L'appareil se recharge par câble USB-C et a une autonomie de plus d'une semaine, selon L'Oréal, la société mère d'YSL.