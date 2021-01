James Bond: Regé-Jean Page sera-t-il le prochain 007?

Regé-Jean Page sera-t-il le prochain James Bond? L'acteur de 31 ans, sous le feu des projecteurs depuis son rôle du duc de Hastings dans la série Bridgerton, a ainsi été suggéré comme un potentiel candidat pour remplacer Daniel Craig dans le rôle de 007.

«Je pense que c'est un élément de traduction culturelle», a dévoilé le principal intéressé lors du Tonight Show with Jimmy Fallon. «Si vous êtes Britanniques, et que vous faites quelque chose d'un peu renommé, que les gens aiment, les gens commencent à utiliser le mot en B. C'est comme un badge de mérite. Je suis très, très content d'avoir ce badge, d'être en compagnie de gens qui ont ce badge. Mais c'est un badge.»

Pourtant, plus tôt dans le mois, il n'avait pas fait grand-chose pour atténuer les rumeurs, lorsque plusieurs personnes lui ont fait remarquer que l'une de ses publications Instagram, sur laquelle on le voit sortir de l'eau en maillot de bain, ressemblait à s'y méprendre à une scène iconique de Casino Royale. «Nouvelle aurore, nouvelle lumière. Espérons trouver des horizons plus lumineux cette année», avait-il partagé en légende de l'image.

Cependant, ses chances d'interpréter 007 ont diminué depuis qu'il joue dans Bridgerton. Le bookmaker britannique Ladbrokes place ses probabilités à 5/1, face à Tom Hardy, à 6/4, et à James Norton, à 7/4.

