Vous devriez probablement jouer à Gartic Phone avec vos amis

Ça fera bientôt un an que je cherche désespérément des idées de divertissement à distance. Pas seulement pour les lecteurs de Pèse sur Start, mais aussi pour moi-même rester connectée à mes proches. On peut arrêter les recherches, parce que rien ne sera aussi amusant que Gartic Phone; surtout dans le contexte actuel.

Si vous avez déjà joué au populaire jeu de société Telestrations, vous allez vite comprendre le principe de Gartic Phone. Pour ceux qui ne sont pas initiés au concept, voici comment ça fonctionne:

Chaque joueur (jusqu'à 30!) commence le jeu en écrivant une phrase un peu cocasse. Ensuite, le joueur suivant devra illustrer la phrase reçue en utilisant ses talents d'artiste. La prochaine personne recevra ce fameux dessin qu'elle devra décrire en une phrase, et ainsi de suite. Quand toutes les rondes sont terminées, on regarde ensemble ce qui s'est réellement passé!

Voici quelques exemples des parties jouées avec les membres de notre Discord.

On a testé le jeu sur iPad, et l'expérience est un peu instable. On vous suggère donc d'y jouer sur ordinateur, même si c'est plus difficile de dessiner avec une souris. C'est un peu ça le charme du jeu, de toute façon.

Évidemment, on suggère fortement d'être en appel Zoom ou Discord pour jouer à Gartic Phone. On a passé des heures et des heures à jouer avec nos lecteurs, et on va clairement continuer cette belle activité en gang alors rejoignez notre serveur si ce n'est pas déjà fait!

