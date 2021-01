Animal Crossing: ColourPop dévoile une collection de maquillage inspirée par le jeu

ColourPop dévoilait aujourd'hui une toute nouvelle collaboration avec une marque populaire. Après The Mandalorian, c'est au tour d'Animal Crossing: New Horizons d'avoir sa propre collection de maquillage.

• À lire aussi: The Mandalorian: une palette de maquillage ColourPop inspirée de Bébé Yoda

Un petit aperçu de la collection a été dévoilé ce matin par le compte Instagram de ColourPop. Même avec un petit aperçu, il était évident qu'il s'agit d'une grande collection avec plein d'articles.

Le grand dévoilement de la collection avait lieu ce midi, et on en sait maintenant un peu plus sur ce qu'elle comprend.

Il y a un peu de tout: fards à yeux, rouges à lèvres (lip tints), fards à joues et plus.

Certaines palettes sont inspirées des fleurs que l'on retrouve sur les îles paradisiaques d'Animal Crossing, tandis que d'autres s'inspirent de personnages de la franchise, dont Isabelle, Nook et Blathers.

Voici donc la liste des articles de la collection:

Palette de fards à paupières Nook Inc

Palette de fards à paupières Labelle of the Ball

Palette de fards à paupières 5 Star Island

Palette de fards à paupières What a Hoot

Duo pour les lèvres Fruit Basket

Duo pour les lèvres Fruit Roots

Duo pour les lèvres Pick of the Bunch

Balloon Pop Super Shock Shadow (fard à paupières scintillant)

Glitter Bellionaire

La collection Animal Crossing X CoulourPop sera en vente sur le site de ColourPop le 28 janvier 2021 à 13h (heure de l'Est). Il faudra être très rapide, car les collaborations ColourPop ont tendance à s'épuiser en quelques minutes!