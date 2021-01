Breath of the Wild: une speedrun où il faut faire un pain le plus vite possible

Breath of the Wild... ou Bread of the Wild? La question se pose depuis quelques jours, alors que des joueurs ont inventé un nouveau type de speedrun qui fait honneur aux qualités de boulanger de Link.

Tel que remarqué par Polygon, l’objectif de cette course contre la montre pas très commune laisse peu de place à l’interprétation: il faut trouver les ingrédients – du blé et du sel – et cuisiner un pain le plus rapidement possible.

Oui, c’est tout. On est quand même loin d’une grande bataille épique contre Ganon. Par contre, et c’est l’essentiel, le défi est aussi comique que divertissant à regarder.

Pour le moment, le record mondial appartient à un joueur américain du nom de Xeryph, qui a réussi «l’exploit» en 19 minutes, 44 secondes et 700 millisecondes.

Pour ce faire, ce dernier exploite évidemment différents bogues et d'autres mécaniques particulières du jeu pour se propulser d’un endroit à l’autre dans Hyrule, mais, que voulez-vous, un Link affamé est un Link pressé.

Rappelons que ce n’est certainement pas la seule catégorie étrange de speedrun pour Breath of the Wild, alors que certains joueurs tentent de nourrir tous les chiens d’Hyrule le plus rapidement possible et que d’autres essaient «juste» de réussir le jeu sans marcher une seule fois.

Nous vivons dans un drôle de monde.

