Captain America: Chris Evans coupe court aux rumeurs d’un retour

Chris Evans a coupé court aux rumeurs suggérant qu’il était en négociation pour reprendre le rôle de Captain America dans un nouveau projet au sein du Marvel Cinematic Universe.

• À lire aussi: Samsung révèle le Galaxy S21

• À lire aussi: 17 Funko Pop très étranges et surprenantes [PHOTOS]

L’acteur a rendu son costume et son bouclier après Avengers: Endgame et il a été clair sur le fait qu’il était heureux de la manière dont l’arc de son personnage s’était conclu.

Toutefois, Deadline a affirmé cette semaine que l’acteur allait reprendre son rôle pour au moins un film Marvel. Selon la publication, il pourrait s’agir d’une apparition mineure comme celle de Robert Downey Jr. en tant que Tony Stark/Iron Man dans Spider-Man: Homecoming.

Et alors que Marvel n’a pas encore réagi à cette rumeur, Chris Evans a eu tôt fait de s’exprimer via un tweet aussi bref qu’incisif: «Je n'étais pas au courant».

News to me🤷🏻‍♂️ — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Peu après, il a ajouté: «Certains des gif en réaction sont inestimables. Beau travail tout le monde».

Some of the gif responses are priceless 😂😂😂good work, everyone — Chris Evans (@ChrisEvans) January 14, 2021

Chris Evans a incarné le superhéros pour la première fois en 2011 avec Captain America: The First Avenger et il a ensuite repris son costume dans 10 autres films.

Avengers: Endgame a apporté une conclusion à son incarnation du personnage avec la cession de son bouclier à Sam Wilson/The Falcon, campé par Anthony Mackie, celui-ci ayant confirmé qu’il prendrait le rôle de Captain America dans la future série Disney+ The Falcon and The Winter Soldier.

Rejoignez notre serveur Discord!