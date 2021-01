Mario a une dérive meurtrière dans ce mod pour GoldenEye

Pour une raison très obscure, quelqu’un a modifié GoldenEye 007 pour nous permettre d’y incarner Mario et d’abattre des Koopas agressifs aux quatre coins du château de Peach.

«Je ne sais pas si je suis à l’aise avec ça», s’est écriée la compagne de l’auteur de ces lignes lorsque ce dernier lui a montré des images du mod en question. D’ailleurs, l’auteur de ces lignes, lui aussi, est un peu médusé par ce qu’il vient de voir.

Peu importe. C’est peut-être bien votre rêve d’expérimenter avec le côté sombre du plombier de Nintendo. Dans ce cas, on vous laisse en juger par vous-même.

Si le mod et la carte aux couleurs de Super Mario 64 ont refait surface sur le web cette semaine grâce à des couvertures de Kotaku et d'IGN, notamment, ceux-ci ne datent pas d’hier et fêtent plutôt leurs trois ans.

Comme l’a partagé le (très créatif) auteur du niveau, StupidMarioBros1Fan, dans une vidéo YouTube, «GoldenEye With Mario Characters» a ainsi vu le jour le 11 janvier 2018, mais ce serait raffiné depuis, comme un bon vin rouge qui porte la moustache et une salopette bleue.

En ce sens, si vous n’êtes pas trop troublé à l’idée de souiller à tout jamais le château de Peach, c’est peut-être le bon moment pour essayer le mod et la carte «uniques» pour GoldenEye 007.

