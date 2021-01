Premières images du nouveau film de Mortal Kombat dévoilées [PHOTOS]

Entertainement Weekly a dévoilé, en exclusivité ce matin, les premières images de l’un des reboots les plus anticipés de 2021, celui de Mortal Kombat.

On retrouve des personnages très familiers dans les premières images partagées par le magazine. La relecture du film inspiré du très célèbre et sanglant jeu vidéo sera réalisée, cette fois-ci, par Simon McQuoid et se voudra elle aussi visiblement très violente.

Ce sera d'ailleurs le premier long métrage du réalisteur et la barre sera donc haute pour lui. Le film est produit par Todd Garner et James Wan (Aquaman).

La distribution du film est composée de Hiroyuki Sanada (The Wolverine, The Twilight Samurai), Joe Taslin (Star Trek Beyond, Fast & Furious 6), Lewis Tan (Wu Assassins, Into the Badlands), Mehcad Brooks (Supergirl), Josh Lawson (Superstore), Jessica McNamee (The Meg), Tadanobu Asano (Thor), Ludi Lin (Power Rangers), Max Huang et Sisi Stringer, entre autres.

L’un des acteurs, Lewis Tan, qui joue le rôle de Cole Young, un tout nouveau personnage, a notamment confié à Entertainement Weekly avoir joué à la série de jeux étant plus jeune.

«On ne veut pas gâcher quelque chose d’aussi emblématique, a-t-il mentionné. On veut amener quelque chose de nouveau sur la table que le monde n’a pas encore vu, mais, en même temps, on veut respecter et rendre hommage à ces mondes légendaires qui existent déjà.»

Certainement pas «13 ans et plus»

McQuoid est encore en train d’éditer le film, mais il a pu confirmer que Mortal Kombat ne sera certainement pas «13 ans et plus».

«Il y aura du gore, du sang et des morts», a confirmé le cinéaste. Une nouvelle qui risque de faire plaisir aux fans de la série de jeux.

La parution du film est prévue pour le 16 avril prochain, en salle et sur HBO Max aux États-Unis.

