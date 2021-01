Festival Draconis: le plus grand événement de jeux de rôle au Québec sera de retour en ligne

Le festival Draconis tiendra sa cinquième édition en ligne du 26 au 28 février 2021 dans le cadre de Montréal joue. Nombreux jeux de rôles y seront offerts, en passant par les classiques comme Donjons et Dragons et Call of Cthulhu jusqu'aux dernières sorties de jeux de rôles indépendants.

Faisant partie de Montréal joue, le festival sera 100% gratuit. Au programme, une multitude d’activités se tiendront sur 36 heures pour les intéressés et les gens qui aimeraient s’initier au monde du jeu de rôle.

Des parties de jeux de rôle, en français et en anglais, destinées tant aux débutants qu’aux joueurs expérimentés sont prévues. Des panels avec des créateurs et des auteurs seront diffusés en direct sur YouTube et sur Twitch. Des rencontres avec des artisans d’ici et d’ailleurs sont aussi prévues pour faire découvrir leurs créations et leurs services.

Le festival Draconis est connu pour son environnement inclusif et sécuritaire pour tous, et il encourage la diversité des participants. Comme les années précédentes, l’accès au festival, aux parties et aux activités est entièrement gratuit. Plus de 400 personnes sont venues jouer lors de l'événement de 2020.

Pour plus d’informations, il suffit de se rendre sur le site web de Draconis, sa page Facebook ou même le serveur Discord officiel de l'événement. Le festival se tiendra du 26 au 28 février 2021.

